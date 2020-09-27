Саснович пробилась во второй круг Roland Garros

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В целом матч носил равный характер, что отражает, например, статистика виннеров (28:24) и невынужденных ошибок (32:31). Но Саснович все же показала несколько более изобретательный и разнообразный теннис и чуть лучше воспользовалась своими шансами на брейк-пойнтах.Поединок начался с того, что белоруска не удержала гейм на своей подаче. Но из семи последующих геймов Саснович взяла шесть (в том числе четыре – на приеме), что позволило ей закрыть сет со счетом 6:2.Во второй партии развить преимущество не удалось. Фридзам, сделав два брейка и не отдав ни одного гейма на своей подаче, оставила этот сет за собой со счетом, зеркальным тому, что был по итогам первого сета.Решающая партия получилась крайне нервной и упорной. А апофеозом ожесточенной борьбы стал девятый гейм, по ходу которого теннисистка из Германии отыграла три матчбола. Однако с четвертой попытки Саснович поставила точку в матче.Сегодня несколько ранее путевкой во второй круг турнира обзавелась Виктория Азаренко (WTA: 14), которая уверенно обыграла Данку Ковинич из Черногории (WTA: 73) – 6:1, 6:2.Также в основной сетке грунтового мейджора выступят Арина Соболенко (WTA: 12) и Егор Герасимов (ATP: 83), которые свои стартовые поединки проведут завтра. Соперничать предстоит с американкой Джессикой Пегулой (WTA: 60) и испанцем Рафаэлем Надалем (ATP: 2).Илья Ивашко (ATP: 137) завершил борьбу в первом раунде квалификации, уступив канадцу Стивену Диасу (ATP: 177) в трех партиях – 1:6, 6:2, 4:6.