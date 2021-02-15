Samsung представил смартфон с гигантской автономностью

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У смартфона 6,7-дюймовый экран, сделанный согласно технологии Super AMOLED+ : он может обновлять изображение на частоте 60 Гц. В стеклянную панель Gorilla Glass встроена фронтальная камера на 32 Мп.За производительность устройства отвечает 7-нанометровый процессор Exynos 9825. Объем оперативной памяти – 6 или 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. Есть в смартфоне и слот для карт памяти microSD.Камера У Galaxy F62 – четырехсенсорная: 64, 12 ("ширик"), 5 (макро) и 5 (для боке) Мп. Максимальное качество видеозаписи – 4K и 30 кадров в секунду.Гаджет работает только с LTE, поддержка сетей пятого поколения не предусмотрена. Есть в Samsung Galaxy F62 Bluetooth 5.0, NFC, порт USB-C и стандартный аудиоджек. Смартфон работает на Android 11. Пользователей будет радовать новый фирменный интерфейс One UI 3.1. Емкость аккумулятора – 7000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 25 ватт.В первую очередь новинка появится на индийском рынке – 22 февраля. Там цена устройства будет от 300 долларов. Позже новый продукт Samsung появится и в других странах.