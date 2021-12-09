Самолет "Белавиа" возвращался в аэропорт Алматы из-за недомогания пассажира

Самолет авиакомпании "Белавиа" вернулся в аэропорт Алматы, потому что один из пассажиров во время полета потерял сознание. Такая информация опубликована на сайте национального авиаперевозчика.
– 9 декабря рейс авиакомпании "Белавиа" вылетел в 05:10 по расписанию из Алматы. Во время набора высоты один из пассажиров потерял сознание. Кабинный экипаж действовал по инструкциям. Среди пассажиров был и врач: после оказания первой помощи по его рекомендации экипаж принял решение возвратиться в аэропорт Алматы, где пассажир был передан медицинским работникам. Задержка прибытия в Национальный аэропорт Минск составила 1 час 57 минут, – пояснили в "Белавиа".
По информации авиакомпании, пассажир чувствует себя удовлетворительно и планирует вылететь в Минск следующим рейсом.
"Белавиа" приносит извинения за задержку рейса и желает здоровья пассажиру.
Фото из архива БЕЛТА