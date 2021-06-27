Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. С зонтами и в резиновых сапогах: дождливые выходные белорусов в Instagram

С зонтами и в резиновых сапогах: дождливые выходные белорусов в Instagram

На прошлой неделе белорусы жаловались на невыносимую жару и просили у погоды хотя бы пару прохладных дней. +35 и солнце сменились сильными ливнями, ветрами и грозами. Но жители страны не перестают наслаждаться летом и даже в такую погоду отправляются на прогулки. Редакция sb.by собрала лучшие моменты прошедших выходных, которыми белорусы делились на своих страницах в Instagram. 


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Все предприятия оборонного сектора Беларуси работают стабильно - Пантус
Предприятия Госкомвоенпрома на MILEX подписали 12 экспортных контрактов на $140 млн
Генпрокуратура: в расследовании уголовного дела против главы МИД Латвии и мэра Риги будем настойчивы
Чехи обыграли сборную Нидерландов в 1/8 финала футбольного Евро
Уголовное преследование в отношении Валдаса Адамкуса по делу о геноциде актуально - Генпрокуратура
Уступив бельгийкам в матче за бронзу, сборная Беларуси заняла четвертое место на женском Евробаскете
За сутки в Великобритании зафиксировали более 14 тысяч случаев коронавируса
«Рух» добился минимальной победы над «Слуцком» и вышел на третье место в таблице ЧБ по футболу
С зонтами и в резиновых сапогах: дождливые выходные белорусов в Instagram
Власти Швейцарии намерены вакцинировать до 80% населения страны
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Бежать или лежать?
При обрушении жилого дома в Майами погибли девять человек
Мы должны и дальше нести славные традиции, которые есть в нашей стране - Петришенко
Участниками республиканского слета юных спасателей-пожарных в "Зубренке" стали 6 команд
«Ислочь» и «Минск» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу
На МКАД мотоцикл столкнулся с легковушкой
На восстановление размытой дороги в деревне Городище потребуются сутки
Японская фармкомпания произведет партию вакцин от коронавируса на 60 млн человек
Потомок Пушкина: "Руки не подам только одному человеку"
В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки от коронавируса
Летучий корабль? Туристы на Кипре запечатлели любопытное атмосферное явление
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Шанс всегда остается
В Могилеве прошла спортландия "Битва дворов" среди молодых семей
Петришенко: мы анализируем санкции и сделаем все, чтобы наши люди не почувствовали это давление
Мужчина погиб при пожаре в Брагинском районе
"Витэн" сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу
Три человека утонули в Беларуси за сутки
В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС
Вот это была вечерИночка! Посмотрите, как в Минске отметили День молодежи
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 102 районах Беларуси
В Минске прошел смотр-конкурс профмастерства среди омоновцев и патрульных милиционеров
В Индии обнаружили взрывчатку большой мощности и предотвратили теракт
Близкие певицы МакSим попросили прекратить спекуляции в СМИ о ее здоровье
За сутки в Беларуси зарегистрированы 609 пациентов с COVID-19, выписаны 779
"Катюше" - 80! О дебюте легендарных БМ-13 и первой минометной батарее, спасшей установки от врага
Врач рассказал, кто подвержен наибольшему риску получить солнечный ожог
«Поезд Победы» прибыл в Могилев. Затем уникальный музей на колесах сделает дополнительную остановку в Минске
На МКАД опрокинулся грузовик, еще три машины столкнулись
Почему родителям трудно общаться с подростками?
ГАИ рекомендует водителям и пешеходам в условиях дождя быть предельно внимательными
Большая зарядка и старт патриотического велопробега в День молодежи в Витебске - стрим
Железнодорожный круиз и ретро-маршрут: что нового придумали для туристов в Гродненской области
Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация Ферстаппен вошел во вкус
В Австралии на карантин закрыли столицу Северной территории и ближайшие города
Когда у детей появляются первые проблемы с лишним весом и как помочь малышу от них избавиться?
Авторы