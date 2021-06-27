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С зонтами и в резиновых сапогах: дождливые выходные белорусов в Instagram
На прошлой неделе белорусы жаловались на невыносимую жару и просили у погоды хотя бы пару прохладных дней. +35 и солнце сменились сильными ливнями, ветрами и грозами. Но жители страны не перестают наслаждаться летом и даже в такую погоду отправляются на прогулки. Редакция sb.by собрала лучшие моменты прошедших выходных, которыми белорусы делились на своих страницах в Instagram.
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