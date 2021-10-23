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  2. Реальный ноябрьский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Реальный ноябрьский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрельцы, самое время уединиться и подумать о делах насущных. Козероги, попав в сложную ситуацию, не стоит надеяться на друзей. Водолеи, как бы ни были велики ваши профессиональные заслуги, признают их только к концу месяца. Рыбы, какой бы вопрос ни вы решали, успех гарантирован. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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