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  2. Смотрите гороскоп на ноябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Смотрите гороскоп на ноябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овны, надумав взять в долг большую сумму денег, просчитайте все возможности их отдачи. Тельцы, самое время разобраться в партнерских отношениях. Близнецы, работа для вас – превыше всего. Не забывайте при этом и о здоровье. Раки, романтический настрой и влюбленность придадут особый шарм месяцу. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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