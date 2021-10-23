Ноябрьский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

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Львы, дела семейные не только захлестнут вас с головой, но и придадут сил и уверенности. Девы, встреч и поездок будет больше обычного. Но все они – нужные и интересные. Весы, все силы уйдут на решение финансовых вопросов. Особенно удачно сложится последняя неделя месяца. Скорпионы, как бы ни было велико желание заявить о себе, умерьте пыл в начале месяца. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!