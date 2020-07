Райан Рейнольдс хочет сыграть Дэдпула в новом «Человеке-пауке»

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс хочет сыграть самого болтливого антигероя в третьей части «Человека-паука» с Томом Холландом, пишет We Got This Covered.

По информации источника издания, канадский актер намерен исполнить небольшое камео, но Marvel пока не дала согласие. Предполагается, что у студии большие планы относительно этого персонажа.

После слияния с Disney права на Дэдпула перешли к Marvel. После этого стали активно ходить слухи, что «Мертвый Бассейн» появится в одном из фильмов супергеройской франшизы. Сам Рейнольдс в конце прошло года рассказал, что разрабатывает продолжение вместе с командой первых двух частей.

Съемки третьего «Человека-паука» должны были стартовать этим летом, но были перенесены из-за пандемии. Премьера блокбастера уже перенесена с 16 июля 2021-го на 5 ноября того же года. Сюжет фильма держится в секрете. Главные роли вновь исполнят Том Холланд и Зендея, а в качестве режиссера выступит Джон Уоттс, снявший предыдущие две части: «Возвращение домой» и «Вдали от дома». По слухам, главным антагонистом станет Крэйвен-охотник, которого могут сыграть Генри Кавилл и Джейсон Момоа.