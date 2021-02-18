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  2. Раскрыта дата следующей презентации Apple

Раскрыта дата следующей презентации Apple

Свои новинки – новые планшеты и Bluetooth-маячки AirTag компания покажет в марте 2021 году. Об этом пишет Lenta.ru.


Такой информацией поделился сетевой инсайдер под ником Tron на своей странице в Twitter. 

Он назвал и точную дату –16 марта. Блогер добавил, что практически не сомневается в достоверности этой информации. Apple объявит дату мероприятия примерно за неделю. Корпорация порадует несколькими релизами. Но самые ожидаемые из них – новые версии планшетов iPad и iPad mini.

На презентации Apple познакомит и с Bluetooth-маячками AirTag, информация о которых впервые появилась осенью 2019 года. Помимо этого, компания усовершенствует поддержку своей карты Apple Card в новых регионах. Сейчас такая фирменная кредитная карта доступна только на территории США при поддержке банка Goldman Sachs и платежной системы Mastercard.

Сообщается, что на мероприятии много внимания уделят новому поколению планшетов. В частности, обновленный iPad mini может получить OLED-дисплей с тонкими рамками и встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Гаджет будет работать на базе флагманского процессора Apple A14 Bionic, который используется в смартфонах  Apple iPhone 12.

12 февраля популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился, что на мартовской презентации Apple представит Bluetooth-маячки AirTag и планшет iPad Pro. Также ранее говорилось, что американская корпорация запланировала на весну анонс преемника iPhone SE.
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