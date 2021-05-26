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Раскрыт дизайн ноутбука MacBook Pro нового поколения

Новое поколение 16-дюймового ноутбука MacBook Pro получит ряд изменений. Об этом сообщает ресурс 9to5mac.

Фото: 9to5mac.com

Новому MacBook Pro 16 (2021) приписывают неанонсированный процессор M1X. В наиболее производительном лэптопе от Apple откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработки на базе ARM-архитектуры. 

Инсайдеры обещают чипу восьмиядерный центральный процессор и разогнанный видеоускоритель. Кроме того, значительно вырастет максимальный размер оперативной памяти по сравнению с устройствами на M1 – 64 против 16 ГБ ОЗУ.

Внешне ноутбук станет более плоским, чем предшественник, напоминая актуальные iPad Pro. Но гораздо интереснее то, что MacBook Pro 16 (2021) инсайдеры обещают возвращение разъема HDMI и слота для SD-карты, отсутствие которых раздражает многих пользователей "яблочной" продукции.

Новый MacBook Pro 16 может быть анонсирован уже летом 2021 года в рамках конференции WWDC. Стоимость компьютера пока не раскрывается. 
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