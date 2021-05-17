ПСЖ разгромил «Реймс» и сократил отставание от лидера чемпионата Франции до одного балла

«Пари Сен-Жермен», еще надеющийся взять золото, не имел права на ошибку – и он своих болельщиков нервничать не заставил. Имел колоссальное преимущество, превзошел «Реймс» по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 57 на 43, удары – 28:2, в створ ворот – 10:0, угловые – 9:5) и отпраздновал полностью вытекавшую из логики игры викторию.Забитыми мячами отметились Неймар (13-я минута, с пенальти), Килиан Мбаппе (24), Маркиньос (68) и Мойзе Кен (89).На характер игры, отметим, существенное влияние оказало удаление защитника «Реймса» Юниса Абдельхамида, которое он схлопотал уже на десятой минуте.Еще восемь матчей этого тура принесли такие результаты: «Бордо» – «Ланс» – 3:0, «Дижон» – «Нант» – 0:4, «Лорьян» – «Мец» – 2:1, «Марсель» – «Анже» – 3:2, «Монако» – «Ренн» – 2:1, «Монпелье» – «Брест» – 0:0, «Ним» – «Лион» – 2:5, «Ницца» – «Страсбур» – 0:2.«Лилль» возглавляет таблицу с 80 очками. А вслед за «догами» в группе лидеров последовательно идут ПСЖ (79 баллов), «Монако» (77) и «Лион» (76).Поединки заключительного тура, по итогам которых, в частности, определится чемпион, пройдут 23 мая.