Психолог рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются семейные пары

Гость программы подчеркнул, что ему нравится работать с семейными парами – от них исходит много энергии. Специалист назвал самые распространенные причины разводов:пояснил он.Алексей Белоцерковец отметил, что для восстановления отношений некоторым парам может быть достаточно и 1–2 консультаций.– поделился мнением он.Психолог также рассказал о синдроме "опустевшего гнезда". С такой проблемой часто сталкиваются люди в возрасте после 40 лет.Собеседник отметил, что он всегда выступает за сохранение семьи.– подчеркнул гость программы.Фото: скриншот видео