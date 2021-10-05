Психолог рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются семейные пары

Психолог Алексей Белоцерковец специализируется на проблемах, связанных с тяжелыми потерями, разводами, сложными отношениями между супругами, конфликтами с детьми и вопросами самооценки. В эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" он объяснил, по каким причинам чаще всего распадаются семьи и в каких случаях еще возможно сохранить брак.
Гость программы подчеркнул, что ему нравится работать с семейными парами – от них исходит много энергии. Специалист назвал самые распространенные причины разводов:
– Самая актуальная проблема – это невозможность услышать друг друга. От одного из партнеров я часто слышу фразу "мол, я же ей/ему говорил". Важно не только доносить другому человеку свою позицию, но и пытаться услышать его мнение, тогда все складывается намного лучше. Основная проблема в том, что люди говорят на разных языках, – пояснил он.
Алексей Белоцерковец отметил, что для восстановления отношений некоторым парам может быть достаточно и 1–2 консультаций.
– Часто молодые пары думают, что они поженятся и все будет хорошо и счастливо. То самое "счастливо" для мужчины может значить смотреть футбол, а для женщины, допустим, ходить в походы. О том, что такое жить счастливо, они не договорились и сталкиваются с таким семейным конфликтом, – поделился мнением он.
Психолог также рассказал о синдроме "опустевшего гнезда". С такой проблемой часто сталкиваются люди в возрасте после 40 лет.
– Родители бывают слишком включены в своего ребенка. И когда он покидает родное гнездо, становится понятно, что дети и есть то самое склеивающее вещество их семьи. Когда они оставляют дом, супругам становится даже не о чем поговорить.
Собеседник отметил, что он всегда выступает за сохранение семьи.
– В случае, где есть физическое насилие, я поддерживаю того, кто страдает. Брак можно сохранить, даже если произошла измена. По моему мнению, для этого всегда есть причина. Здесь важно понять, почему так произошло. Часто измена – это про то, когда человек не получает дома ласку и тепло, его не могут услышать, – подчеркнул гость программы.
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