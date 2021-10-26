SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Пропавшая без вести Светлана Светличная найдена

Пропавшая без вести Светлана Светличная найдена

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, переставшая выходить на связь несколько дней назад, нашлась. Об этом информирует издание "Известия".

Фото: РИА Новости

Актриса находится в Москве, она здорова. Отмечается, что в настоящий момент Светличная снимается в телевизионном шоу. 

О пропаже заслуженной артистки РСФСР стало известно еще 21 октября. Предполагались разные версии ее исчезновения. Некоторые источники утверждали, что Светлана Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой, другие заявляли, что актриса находится в своей квартире. 
В поиске актрисы Светланы Светличной задействованы более 40 волонтеров
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы