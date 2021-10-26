Пропавшая без вести Светлана Светличная найдена

Актриса находится в Москве, она здорова. Отмечается, что в настоящий момент Светличная снимается в телевизионном шоу.О пропаже заслуженной артистки РСФСР стало известно еще 21 октября. Предполагались разные версии ее исчезновения. Некоторые источники утверждали, что Светлана Светличная переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой, другие заявляли, что актриса находится в своей квартире.