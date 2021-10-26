В поиске актрисы Светланы Светличной задействованы более 40 волонтеров

По меньшей мере 40 волонтеров "Лиза Алерт" ведут поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной, пишет ТАСС.
– К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые проходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика "Лиза Алерт", – уточнили в поисково-спасательном отряде.
За сутки волонтеры расклеили 2150 листовок, прозванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли по меньшей мере 30 км в поисках артистки.
– Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается, – отметили в отряде.
81-летняя актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. Согласно информации источников, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции добавили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.
Светлана Светличная – советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она сыграла во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".
Фото: ТАСС