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  2. В поиске актрисы Светланы Светличной задействованы более 40 волонтеров

В поиске актрисы Светланы Светличной задействованы более 40 волонтеров

По меньшей мере 40 волонтеров "Лиза Алерт" ведут поиск пропавшей в Москве актрисы Светланы Светличной, пишет ТАСС.


– К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые проходят в трех административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика "Лиза Алерт", – уточнили в поисково-спасательном отряде.

За сутки волонтеры расклеили 2150 листовок, прозванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли по меньшей мере 30 км в поисках артистки.

– Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается, – отметили в отряде.

81-летняя актриса Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. Согласно информации источников, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции добавили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.

Светлана Светличная – советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она сыграла во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".

Фото: ТАСС
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