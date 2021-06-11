Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Президент провел совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности

Президент провел совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности

Как заметил Глава государства в начале разговора, вынесенные на рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений. К обсуждению были предложены фундаментальные аспекты правового регулирования, которые затронут каждого без исключения. Отсюда ключевое требование Александра Лукашенко:


– Любые новации должны быть предельно выверены и продуманы. Они также должны отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз.

Экономическая конституция

Важнейший и объемный вопрос касается предлагаемых корректировок Гражданского кодекса – по сути, как выразился Президент, экономической конституции нашей страны, правовой основы всех хозяйственных отношений. Глава государства обратил внимание на то, что действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке. Александр Лукашенко обратился к участникам совещания:

– Как мне докладывают, работа над проектом велась не один год с привлечением всех представителей общества. Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы – вплоть до трудовой и банковской. Наибольший блок изменений коснется хозяйственной деятельности и обычных, простых граждан. Это внедрение пока новых для нас (но работающих в других государствах) институтов, а также совершенствование кодекса с учетом реальной жизни.


Президент подчеркнул, что хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют белорусской государственной политике. Разработчикам обновленного Гражданского кодекса он адресовал несколько конкретных вопросов:

– Во-первых, насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан? Во-вторых, как учтен опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база (например, опыт государств – членов Евразийского экономического союза. – Прим. ред.)? В-третьих, какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в кодексе? Насколько мы (особенно субъекты хозяйствования и люди) готовы к ним? Помните, я все время говорил: перемены, перемены, перемены. Я готов к любым переменам, но готовы ли вы, готово ли общество? Востребованы ли эти перемены или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно, что делать ни в коем случае нельзя?


Точка соприкосновения государства и общества

Второй блок вынесенных на совещание вопросов касался совершенствования института административных процедур. Глава государства подчеркнул:

– От качества регулирования зависит очень много: оперативность их (административных процедур. – Прим. ред.) оказания, инвестиционная привлекательность страны, увеличение доходной части бюджета и развитие нашей экономики. Но главное, административные процедуры – это точка соприкосновения государства и общества. И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие государству и власти в целом.

Президент требует, чтобы движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде происходило быстрее:

– Даже наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу продвинулись в этом значительно дальше. Внесенный на обсуждение проект Указа устанавливает многоуровневую систему регулирования. Принципы и основные подходы определяются Президентом. Перечень административных процедур – Правительством. Их конкретная регламентация – отраслевыми и функциональными государственными органами.


В связи с этим Глава государства попросил доложить также по нескольким конкретным аспектам:

– Во-первых, будет ли эффективной такая многоуровневая система? Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное. Хорошие порой законодательные акты у нас тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям. Забыли про «Одно окно». Второе, каким образом планируется выстроить электронное взаимодействие между органами власти и субъектами хозяйствования? Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок?


Что касается цифровизации, Глава государства предупредил, что этот процесс не должен быть лишь данью моде:

– Бежать надо не торопясь, но не опаздывать.

Участников совещания Александр Лукашенко ориентировал на работу с принятием окончательных решений.



Лукашенко поручил Совету Республики заняться контролем за основными нормотворческими документами

В стране продолжается модернизация системы совершения административных процедур

Министр юстиции рассказал о некоторых потенциальных новшествах Гражданского кодекса

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Минимум штраф: что грозит за хулиганство
В пункте пропуска «Каменный лог» появилась зона ожидания с возможностью электронного бронирования мест в очереди
Психолог рассказала, как сделать подготовку к экзаменам максимально продуктивной и сохранить душевное спокойствие
Министр юстиции рассказал о некоторых потенциальных новшествах Гражданского кодекса
Легендарную балерину Басю Карпилову вспоминает ее дочь Любовь
Дело топ-менеджеров Белгазпромбанка: суд завершил исследование доказательств
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 16 июня
День народного единства — акт исторической справедливости
Показом комедии «Театр купца Епишкина» заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов сегодня отметит 75-летие на сцене Театра-студии киноактера
Лукашенко поручил Совету Республики заняться контролем за основными нормотворческими документами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше с умным потерять
Начинается чемпионат Европы по футболу, который вошел в историю еще до своего старта
"Мы стали сильнее": Оксана Самойлова рассказала об отношениях с Джиганом после скандала с наркотиками
В Брестской области более 80 тысяч человек привиты, заболеваемость COVID-19 снижается
Где в Беларуси можно полюбоваться тюльпанным деревом?
В стране продолжается модернизация системы совершения административных процедур
Лидер ведущей партии оппозиции в Японии потребовал отмены или переноса Олимпиады
Почему важно тратиться на воспитание собственных детей
В эфире телеканала «Беларусь 3» — юбилейный XX Национальный фестиваль песни и поэзии «Молодечно-2021»
Актрису Елену Сафонову госпитализировали
В год 130-летия Михаила Булгакова Белорусский государственный театр кукол приглашает на премьеру «Записок юного врача»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В лицо
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1026 пациентов с COVID-19, выписаны 1187
Что нужно знать про синдром раздраженного кишечника
На торгах 11 июня доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
В Белорусской филармонии триумфально завершился симфонический сезон
Андрей Савиных о дипломатическом давлении на Беларусь, выборе модели развития и противостоянии внешним угрозам
Щеткина: поддержка молодежи в приоритете у Союзного государства
Врач назвал раздражительность признаком болезни щитовидной железы
Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха
Обеспеченность селхозорганизаций Гродненской области механизаторами составляет 91%
В Гомельской области проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Патент без права передачи
Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах
Беларусь и ЛАГ договорились о визите руководителя Арабской организации сельхозразвития
Щёкин: золотой век международного права закончился
В России за сутки выявили максимум с 22 февраля заразившихся коронавирусом
Андрей Савиных: демократия – это продукт, который нельзя импортировать
В Гомеле нетрезвый покупатель распылил перцовый газ в охранника, возбуждено уголовное дело
В Хойниках спасатели достали кота из вентиляции
Прогноз погоды на 12 июня: кратковременные дожди, грозы и до +27 °С
Президент провел совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности
Богдан: хочется обратиться к женщинам разных стран: «Поддержите нас в стремлении быть самостоятельными и защищать наши семьи»
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Такая разная любовь
Щёкин: для России наша страна тоже является очень хорошим партнером
Луцкий: отстоим право на память о подвиге и на суверенное будущее
Кобрин принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокі"
Авторы
СКАНИРУЙТЕ