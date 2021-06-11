Президент провел совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности

– Любые новации должны быть предельно выверены и продуманы. Они также должны отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз.
Экономическая конституция
Важнейший и объемный вопрос касается предлагаемых корректировок Гражданского кодекса – по сути, как выразился Президент, экономической конституции нашей страны, правовой основы всех хозяйственных отношений. Глава государства обратил внимание на то, что действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке. Александр Лукашенко обратился к участникам совещания:
– Как мне докладывают, работа над проектом велась не один год с привлечением всех представителей общества. Подготовлен значительный объем поправок, затрагивающих многие сферы – вплоть до трудовой и банковской. Наибольший блок изменений коснется хозяйственной деятельности и обычных, простых граждан. Это внедрение пока новых для нас (но работающих в других государствах) институтов, а также совершенствование кодекса с учетом реальной жизни.
Президент подчеркнул, что хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют белорусской государственной политике. Разработчикам обновленного Гражданского кодекса он адресовал несколько конкретных вопросов:
– Во-первых, насколько предложенные подходы отвечают текущим и, главное, перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан? Во-вторых, как учтен опыт такого регулирования в иных государствах, особенно с которыми у нас обширная договорно-правовая база (например, опыт государств – членов Евразийского экономического союза. – Прим. ред.)? В-третьих, какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в кодексе? Насколько мы (особенно субъекты хозяйствования и люди) готовы к ним? Помните, я все время говорил: перемены, перемены, перемены. Я готов к любым переменам, но готовы ли вы, готово ли общество? Востребованы ли эти перемены или мы, образно говоря, натягиваем их искусственно, что делать ни в коем случае нельзя?
Точка соприкосновения государства и общества
Второй блок вынесенных на совещание вопросов касался совершенствования института административных процедур. Глава государства подчеркнул:
– От качества регулирования зависит очень много: оперативность их (административных процедур. – Прим. ред.) оказания, инвестиционная привлекательность страны, увеличение доходной части бюджета и развитие нашей экономики. Но главное, административные процедуры – это точка соприкосновения государства и общества. И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие государству и власти в целом.
Президент требует, чтобы движение в сторону полной информационной доступности административных процедур и их оказания в электронном виде происходило быстрее:
– Даже наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу продвинулись в этом значительно дальше. Внесенный на обсуждение проект Указа устанавливает многоуровневую систему регулирования. Принципы и основные подходы определяются Президентом. Перечень административных процедур – Правительством. Их конкретная регламентация – отраслевыми и функциональными государственными органами.
В связи с этим Глава государства попросил доложить также по нескольким конкретным аспектам:
– Во-первых, будет ли эффективной такая многоуровневая система? Не приведет ли она к сверхформализму и, что очень страшно, бюрократии или крючкотворству на ведомственном и местном уровнях? Вот этого мы допустить никак не должны. Мы должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное. Хорошие порой законодательные акты у нас тонут в бюрократизме, лишнем согласовании, хождении по инстанциям. Забыли про «Одно окно». Второе, каким образом планируется выстроить электронное взаимодействие между органами власти и субъектами хозяйствования? Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок?
Что касается цифровизации, Глава государства предупредил, что этот процесс не должен быть лишь данью моде:
– Бежать надо не торопясь, но не опаздывать.
Участников совещания Александр Лукашенко ориентировал на работу с принятием окончательных решений.
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Фото: БЕЛТА