При корректировке законодательства необходимо учитывать опыт. Об этом Глава государства заявил на совещании по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности. А в качестве примера привел действия некоторых айтишников и индивидуальных предпринимателей в прошлом году:
Фото: БЕЛТА
– Мы создавали ИТ-парк. Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в ИТ-парке. Мы смогли, оттолкнувшись от них, сегодня иметь айтишников по всей стране. Они и на производстве, они уже и в Министерстве обороны, они уже и в Академии наук и так далее и тому подобное. Но многие процессы мы там упустили. И что мы получили? Самые продвинутые вроде, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались? Второй пример – индивидуальные предприниматели. И что мы получили?
Александр Лукашенко подчеркнул: это – урок. При этом отметил:
–Но жизнь идет, она же не остановилась. И, получив где-то по голове, набив шишек, мы не должны останавливаться, мы двигаться должны вперед с учетом тех недостатков и тех уроков, которые были в прошлом. То есть идти от жизни и чуть-чуть на шаг впереди. Чтобы обозначить ближайшие перспективы. Хотя их очень сложно в этом бешеном мире сегодня определять. Но насколько мы видим, настолько нам и надо делать эти шаги.
Опубликовано:
2013
Лукашенко: мы двигаться должны вперед с учетом уроков, которые были в прошлом
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