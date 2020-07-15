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Президент открыл путепровод "Полоцкий" в Витебске

Александр Лукашенко открыл сегодня в Витебске путепровод "Полоцкий". Президент поблагодарил участников церемонии за приглашение на торжественное открытие такого важного для города объекта:

– Какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года (даже чуть больше) и начали строительство этой развязки! Согласитесь, без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог.

Глава государства отметил, что эта неделя у него "витебская". Завтра ожидается открытие фестиваля "Славянский базар":

 Но сегодня не менее важное событие, даже важнее для жителей города. Вы построили раньше даже, чем мы планировали, этот путепровод... И очень важно, что мы этот объект сдаем к нашему "Славянскому базару". К нам приедут гости, и не только из-за рубежа, но и из Беларуси. И увидят современный красивый город. Очень современная, очень красивая, очень удобная получилась развязка.

Президент также обратил внимание на то, как хорошо обустроена территория рядом с новым путепроводом. Александр Лукашенко напомнил, что недавно открыл мост через Сож в Могилевской области:

 И тогда я говорил, что это важнейшее направление нашей деятельности на предстоящую пятилетку. Нам надо построить в стране 18 крупнейших мостов или модернизировать.

Кроме того, работа будет вестись еще приблизительно на сорока небольших мостах. 

 Без работы вы не останетесь обратился Президент к мостовикам.  Главное, чтобы не обижались, что придется работать круглые сутки.

Путепровод "Полоцкий" построен в конце XIX века, последний раз реконструирован в 1958 году и представляет особую важность для улично-дорожной сети Витебска, является одной из важнейших транспортных артерий города. Мост не только соединяет различные его районы, но и является продолжением pеспубликанских дорог, ведущих в Полоцк и дальше – в Россию и Латвию.

Реконструкция объекта велась с 2011 года. В связи с отсутствием финансирования с 2015 года работы были прекращены. После проведения очередного технического обследования путепровода в ноябре 2018 года было выявлено, что мост находится в аварийном состоянии и требует незамедлительной реконструкции.

Движение транспорта и пешеходов по путепроводу прекратилось 15 ноября 2018 года. Реконструкция должна была завершиться до 2021 года, но работы удалось закончить раньше намеченного срока.

Возведенный новый путепровод представляет собой мостовое coоружение шириной 45 метров, высотой 7,6 метра, протяженностью 412 метров, с развязками протяженностью съездов 160 метров.

Всего по объекту с начала выполнения строительных работ на 1 июля 2020 года освоено более 82 миллионов рублей, в том числе кредитных ресурсов – более 68 миллионов рублей (средства выделил Банк развития).

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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