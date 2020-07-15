Президент: «Мы ничем не удержим людей, если не будем платить им нормальную зарплату»

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня в Витебске во время общения с местными жителями и строителями путепровода "Полоцкий":

– Наказ всем начальникам: чтобы у строителей, мостовиков не было нареканий на зарплату. Мы ничем не удержим наших людей здесь, в Беларуси, если мы не будем платить нормальную зарплату.

Глава государства подчеркнул, что строители – молодцы, им приходится работать в непростых условиях (в дождь, мороз, жару):

– Хорошо, что мы сохранили наши коллективы мостостроителей. Не каждая страна может построить мост, далеко не каждая. Мы это умеем делать. Но чтобы не потерять этих людей, мы должны платить достойную заработную плату.

При этом, уточнил Президент, и работать они должны на совесть:

– Если есть работа, если создают за полтора года такие памятники (путепровод "Полоцкий". – Прим. ред.), это дорогого стоит.



Фото: БЕЛТА

