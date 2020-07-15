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Президент одобрил идею строительства кольцевой автодороги вокруг Витебска

Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебск. Президенту доложили о развитии транспортной инфраструктуры Витебска, в том числе затронули тему строительства кольцевой дороги вокруг города. Глава государства отметил:

 Хорошо, подумаем. Но это надо делать. Считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые.

Тему дальнейшего совершенствования транспортной инфраструктуры города поднял Президент и во время общения с местными жителями и строителями путепровода. 

Александр Лукашенко рассказал, что местные власти существенно сэкономили при строительстве путепровода "Полоцкий". Как уточнял ранее губернатор области Николай Шерстнев, сэкономить удалось около 25 миллионов рублей:  

 И то губернатор схватился, держит эти деньги, говорит: "Оставьте нам на Гагарина. Мы еще там не достроили, нам надо эту улицу привести в порядок". Конечно, сэкономленные деньги мы вам оставим. И подумаем о кольцевой дороге вокруг Витебска. Там еще 1011 километров  их надо сделать. Мы поищем эти деньги для того, чтобы разгрузить Витебск. Ни в коем случае нельзя пускать транзитный транспорт через город. Тем более через Витебск. 

Одна из сотрудниц ОАО "Мостострой" отметила, что открытие путепровода "Полоцкий" – одно из самых ожидаемых событий для жителей города. Она поблагодарила Президента за то внимание, с которым он относится к развитию дорожной инфраструктуры, а также за принятое решение поддержать строительство северо-западного обхода витебской кольцевой автодороги. 

Глава государства отметил:

 Я очень рад, когда молодежь не только хайпует и постится в интернете, а вот такие молодые люди беспокоятся о северо-западном обходе, путепроводах и так далее. Значит, у нашей нации есть будущее. Да, я согласен, что это надо сделать. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что вокруг всех городов нужно строить подобные обходы:  

 Надо, чтобы и вокруг главного славянского города был этот обход. То, что в этой пятилетке сделаем, я вам обещаю. И даже если Президентом не буду, деньги найдем.

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