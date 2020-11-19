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Президент назначил Анатолия Маркевича министром культуры

Александр Лукашенко назначил Анатолия Маркевича на должность министра культуры. Ранее эту должность занимал Юрий Бондарь. Анатолий Маркевич до октября работал помощником Президента – инспектором по Брестской области. 


Глава государства признался, что давно знаком с назначенцем, а также добавил:

– Читаю национальность  – «поляк». Первый раз заметил, что он поляк, и сам думаю: наверное, в этой ситуации к лучшему, что мы действительно интернационалисты. Это даже хорошо…

Глава государства сам признался, что решение назначить Маркевича на новую должность  – нестандартное:

– Даже Максим Владимирович (Рыженков. – первый заместитель Главы Администрации Президента – Прим. ред.) удивляется, что мы (назначаем. — Прим. ред.) человека практичного, который, к счастью, прошел низы и восемь лет работал председателем Новогрудского райисполкома. То есть испил до дна чашу власти снизу, и это очень даже хорошо. С другой стороны, наверное, впервые в истории я отхожу от принципа назначения на эту должность  – ну как принято было раньше говорить – из их круга профессионалов, хотя я вас считаю самым профессиональным человеком.

Глава государства добавил, что лично ему не пришлось работать председателем райисполкома или облисполкома и поначалу чувствовал этот пробел:

–  Все-таки, находясь во власти, надо это попробовать… У меня этого не было, я чувствовал недостаток. И знаете, не пять лет, может лет семь. И мне пришлось заочно проходить эти этапы. У вас это есть.

Александр Лукашенко объяснил, почему принял такое кадровое решение:

– Я реагирую на запросы работников культуры. Это от многих из них пришло пожелание: «пожалуйста, назначьте на эту должность человека со стороны. Давайте попробуем, чтобы был человек не нашего круга». Ну, а  я  подумал, если председателем райисполкома работал, то хорошо знаешь, что такое культура. Пришлось этим заниматься большой промежуток времени. А во-вторых, по образованию педагог. Педагог – это человек, который может работать на любой должности.

Президент также добавил, что его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт –  «фактически культработник» – также считает, что в министерство нужно попробовать направить менеджера:

– Менеджера дайте нам в сферу культуры: он никого не знает, для него все одинаковые. Но он понимает, что культура и деятели культуры – это суперэлита нашего общества.


В качестве примера на злобу дня Президент привел в пример Национальный академический театр им. Янки Купалы:

– Все уйдет, мы с вами уйдем – из власти, из жизни  – а вот эта гадкая страница останется на всю жизнь. Театр в нужник превратился…

Глава государства напомнил, как в свое время на месте касс театра, под окном Администрации Президента, а еще раньше под окнами ЦК КПСС в центре города стоял туалет.

   – И театр Янки Купалы превратился в туалет. И я как человек спокойный, не националист, интернационалист полный, думаю: ну это же все-таки Национальный театр, это же лицо. И я все сделал, чтобы он превратился в эту конфетку, игрушку. Это как красивая внешне детская игрушка с хорошей внутренней начинкой – я так мечтал.

Президент держал на контроле и кадровый вопрос в театре, поддерживал приход молодежи. Однако потом все изменилось:

– Пришел один негодяй, просился туда, клялся, что будет верным стране и Отечеству, и Президенту, и что случилось? Что случилось с этой труппой? Мы уйдем, а этот позор останется  в истории белорусского народа как тяжелое пятно. Это уже никуда не денешь.

Как и то, добавил Глава государства,  что происходит сегодня по воскресеньям в Минске:

– Все же думают, что у нас страна перевернулась, глядя в интернет. И даже ближайшие наши соседи россияне думают:  что там происходит ? Да ничего не происходит того, что кому-то хотелось бы.

В частности, отдельным политикам Польши, Литвы, Украины. Александр Лукашенко также подчеркнул, что, например, самих поляков не ставит в одну шеренгу с политиками:

– Там много людей в других сферах работающих, которые относятся к белорусам как к родным. Поэтому это политикам надо было… Вот в чем проблема и большая беда. Поэтому нужен (на должность министра. – Прим. ред.) человек-патриот, любящий свою страну и человек, который там наведет порядок.

Президент добавил, что будет рядом и готов помогать:

– Но негоже, когда у нас такое отношение сотрудников культуры, руководителей  и культработников (артистов, актеров, режиссеров и так далее) к стране. Можно иметь любое мнение, они должны иметь свое мнение, но закон нельзя нарушать.

Александр Лукашенко прокомментировал призывы «против насилия» и подчеркнул, что насилия не хочет никто:

– Это ширма. Ширма, чтобы прикрыть свое нутро. У них давно это было. Что, у этого Латушко (Павел Латушко – бывший министр культуры, бывший директор Национального академического театра им.  Янки Купалы. – Прим. ред.) у него нутро было иное? Он что, перевернулся за неделю? Слушайте, он уже полжизни прожил… Он же, как они сами говорят, у корыта хлебал, хлебал у этого корыта не одно десятилетие и диктатору прислуживал… Гнильца давно была, гнилье было. И оказалось, к сожалению, что это у многих наших «творчых» работников. Вот в чем суть и проблема.

Президент акцентировал внимание всех, кто сегодня якобы выступает против насилия:

– Потерпите! Большое видится на расстоянии, и вы поймете скоро, в чем здесь смысл. Нет, они же  выскочили с этими протестунами в тот же день, значит, у них уже внутри это было посеяно, заложено. Поэтому не надо никому вешать лапшу на уши, что это реакция на какое-то насилие. Вы же должны быть выдержанными, вы же лицо нации!

В этой связи поручение новому министру:

– Анатолий Мечиславович, это лицо нужно вернуть стране! Это должно быть действительно лицо нации. Если мы это не сделаем (наше поколение), это будет позором и пятном на нашем поколении. Мы создали суверенную и независимую Беларусь, а потом не смогли ее удержать и другим доказать, что она действительно наша и что ее надо любить, ценить. Потому что родителей не выбирают, мать не выбирают – какие есть, такие есть. Так и к Родине надо относиться.

Резюмируя, Александр Лукашенко добавил:

– Культура должна служить  народу, она должна быть олицетворением нашего государства. Первого в нашей истории суверенного и независимого.
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Фото: БЕЛТА
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