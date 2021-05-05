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Президент Кыргызстана подписал новую редакцию конституции республики

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую редакцию конституции республики. Церемония состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча». Ее трансляция велась в прямом телеэфире, передает ТАСС.


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Поправки в основной закон страны были приняты на референдуме, который прошел 11 апреля. Они предусматривают расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Также президент теперь сможет избираться на два пятилетних срока, а не на один шестилетний. Фактически Кыргызстан переходит от президентско-парламентской формы управления к президентской.

«Новая конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество», – полагает Садыр Жапаров.
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Фото: РЕЙТЕР
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