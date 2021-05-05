Президент Кыргызстана подписал новую редакцию конституции республики

Поправки в основной закон страны были приняты на референдуме, который прошел 11 апреля. Они предусматривают расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Также президент теперь сможет избираться на два пятилетних срока, а не на один шестилетний. Фактически Кыргызстан переходит от президентско-парламентской формы управления к президентской.– полагает Садыр Жапаров.