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Престижная премия International Classical Music Awards (ICMA) в области классической музыки объявила лауреатов

Первая и на данный момент единственная независимая премия в области академической музыки International Classical Music Awards объявила награды за 2021 год. Вот уже 10 лет лауреатами ICMA становятся ведущие исполнители, коллективы и лейблы, а также музыкальные альбомы и видеозаписи. В жюри премии входят ведущие СМИ и радиостанции Европы, транслирующие классическую музыку.

Фото носит иллюстративный характер

Президент ICMA Реми Франк и генеральный секретарь Никола Катто заявили: «Пандемия может сказаться на звукозаписывающих компаниях в ближайшие годы. А в 2020 году жюри ICMA – 20 СМИ из 16 стран – смогли выбрать победителей из огромного количества релизов, в итоговый список вошла продукция 17 лейблов из восьми разных стран. Нам часто говорили, что награды ICMA очень важны и ценны как для музыкальной индустрии, так и для исполнителей. Мы счастливы, что помогаем сделать выдающиеся записи популярными, особенно в эти трудные времена, когда музыкальная жизнь так сильно пострадала».

Артистом года стал испанский дирижер Пабло Эрас-Касадо, лучшим молодым артистом – турецкий пианист Джан Чакмур. Открытием года судьи признали 14-летнюю скрипачку из Германии Майю Вихерт. Лейблом года названа Berliner Philharmoniker Recordings – звукозаписывающая компания Берлинского филармонического оркестра. 

За заслуги перед жанром премии International Classical Music Awards удостоена оперная дива Эдита Груберова (колоратурное сопрано): словацкая певица, оставившая сцену в 2019 году, посвятила музыке более 50 лет и считается бесспорной королевой бельканто.

Специальные призы получили виолончелист Киан Солтани, скрипачи Марк Бушков и Ингольф Турбан.

В категориях аудио- и видеорелизов приз Best Collection достался выпущенному фирмой «Мелодия» альбому российского дирижера Дмитрия Китаенко, выпущенному к 80-летию маэстро. В номинации «Концерты» победа присуждена записям виолончельных концертов Дмитрия Шостаковича в исполнении немецкого виолончелиста Албана Герхардта и Симфонического оркестра Западно-Германского радио под управлением маэстро Юкки-Пекки Сарасте (релиз состоялся под эгидой британского лейбла Hyperion). 

В номинации «Лучшая историческая запись» награжден раритетный альбом лейбла Profil (Германия), в который вошли «живые» московские записи 1950–1960-х годов: 24 прелюдии и фуги Дмитрия Шостаковича в исполнении самого композитора, а также таких знаменитых представителей советской фортепианной школы, как Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс и Татьяна Николаева.

Лучшей видеозаписью признано выступление пианиста Дениса Мацуева с оркестром Люцернского фестиваля под управлением дирижера Рикардо Шайи. 

В категории документалистики победу одержал фильм «Люка Дебарг. К музыке»: французский пианист, лауреат конкурса Чайковского и частый гость Белорусской государственной филармонии раскрывается в работе режиссера Мартина Мирабеля с разных, подчас неожиданных сторон. 

Фото: pixabay.com
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