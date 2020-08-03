Премьер Косова заразился коронавирусом

Премьер-министр Косова Авдулах Хоти заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети.





"Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. У меня нет симптомов, кроме небольшого кашля", - написал Хоти.

По словам премьера, ближайшие две недели он проведет в самоизоляции. Свои обязанности он будет выполнять из дома.

Сербский автономный край Косово с населением менее 2 млн человек находится в центральной части Балканского полуострова, не имеет выхода к морю. В феврале 2008 года Косово провозгласил независимость, однако против его признания выступили более 60 стран мира.

Источник: facebook.com/avdullah.hoti

