Представлен первый настольный компьютер от Huawei на процессоре HiSilicon

Персональный компьютер, получивший название MateStation B515, оборудован процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Чип создан на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.Huawei оборудовал ARM-компьютер стандартными компонентами, чего не сделали его конкуренты из Apple. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память.Компьютер будет доступен для покупки с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 закупят государственные учреждения Китая и корпоративные заказчики.О том, когда новинка появится на рынке и с какой стоимостью будет доступна любителям крупной компании, пока не сообщается.