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Представлен первый настольный компьютер от Huawei на процессоре HiSilicon

Huawei занимается созданием своего первого настольного компьютера, который работает на процессоре собственной разработки, пишет РИА Новости.


Персональный компьютер, получивший название MateStation B515, оборудован процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Чип создан на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.

Huawei оборудовал ARM-компьютер стандартными компонентами, чего не сделали его конкуренты из Apple. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память.

Компьютер будет доступен для покупки с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 закупят государственные учреждения Китая и корпоративные заказчики.

О том, когда новинка появится на рынке и с какой стоимостью будет доступна любителям крупной компании, пока не сообщается.
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Фото: РЕЙТЕР
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