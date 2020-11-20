Huawei занимается созданием своего первого настольного компьютера, который работает на процессоре собственной разработки, пишет РИА Новости.
Персональный компьютер, получивший название MateStation B515, оборудован процессором Kunpeng 920, который был разработан HiSilicon и производится TSMC по 7-нанометровому техпроцессу. Чип создан на архитектуре ARM, может оснащать 4 или 8 ядрами с максимальной тактовой частотой 2,6 гигагерца.
Huawei оборудовал ARM-компьютер стандартными компонентами, чего не сделали его конкуренты из Apple. Пользователь сможет самостоятельно нарастить оперативную и постоянную память.
Компьютер будет доступен для покупки с 23,8-дюймовым монитором. Первые партии MateStation B515 закупят государственные учреждения Китая и корпоративные заказчики.
О том, когда новинка появится на рынке и с какой стоимостью будет доступна любителям крупной компании, пока не сообщается.
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Представлен первый настольный компьютер от Huawei на процессоре HiSilicon
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Фото: РЕЙТЕР