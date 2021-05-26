"Практически воздушное пиратство" – МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону

– отметил официальный представитель МИД.Анатолий Глаз подчеркнул, что поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности:– задался вопросом Анатолий Глаз и добавил, что людей просто лишают возможности добраться до места назначения. А ведь большинство пассажиров на борту – граждане стран ЕС., – продолжил он.Руководитель уточнил, что ежегодно в Испанию летом по программам оздоровления рейсами "Белавиа" прилетало около 1000 детей. Он предположил, что французское правительство их тоже готово принести в жертву "высоким" идеалам и своим политическим амбициям?Анатолий Глаз обратился и к международному праву:Также представитель МИД обратил внимание на нравственный аспект:Анатолий Глаз выразил слова поддержки и пожелал удачи пассажирам рейса, которые терпят такие неудобства в результате указанного шага отдельных стран ЕС.– заключил он.