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  2. "Практически воздушное пиратство" – МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону

"Практически воздушное пиратство" – МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону

Начальник управления информации и цифровой дипломатии  пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал информацию о том, что рейс авиакомпании "Белавиа" Минск – Барселона сегодня развернули в воздухе. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


– Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство. Можно, конечно, сколь угодно цинично перекручивать и перекладывать вину, но действительность такова, что самолет с пассажирами на борту взлетел и, несмотря на отсутствие каких-либо ограничительных мер властей Испании, авиационные службы – прежде всего Франции – уже во время полета закрывают пространство. Борт в результате вынужден летать по кругу. Разумеется, заранее никто не предупреждал, – отметил официальный представитель МИД.

Анатолий Глаз подчеркнул, что поражает холодное игнорирование интересов находящихся на борту людей, их безопасности:

– Они-то в чем виноваты? Если случится внештатная ситуация, лица, принимавшие такое решение, понесут ответственность? – задался вопросом Анатолий Глаз и добавил, что людей просто лишают возможности добраться до места назначения. А ведь большинство пассажиров на борту – граждане стран ЕС. 

– Надо понимать, что Францию и остальных эти "незначительные" проблемы своих соотечественников и тем более граждан Беларуси не сильно заботят, – продолжил он. – Прискорбно, что именно такие реальные действия стоят за благовидными мантрами ЕС о приоритете мобильности в Европе.

Руководитель уточнил, что  ежегодно в Испанию летом по программам оздоровления рейсами "Белавиа" прилетало около 1000 детей.  Он предположил, что французское правительство их тоже готово принести в жертву "высоким" идеалам и своим политическим амбициям? 

Анатолий Глаз обратился и к международному праву:

– Это прямое нарушение его норм. Статья 87 Чикагской конвенции устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ИКАО. Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал.

Также представитель МИД обратил внимание на нравственный аспект:

– Всем ведь понятно, что авиапредприятие, коммерческий перевозчик, в принципе, ничего не нарушал и к политической истерии вокруг недавнего рейса "Райан Эйр" вообще не имеет никакого отношения. Но зато это тот авиаперевозчик, которого страны ЕС публично благодарили за эвакуацию своих граждан в острый период пандемии. Вот так европейская благодарность выразилась на деле и вылилась для людей по разные стороны границы. 

Анатолий Глаз выразил слова поддержки и пожелал удачи пассажирам рейса, которые терпят такие неудобства в результате указанного шага отдельных стран ЕС.

– Полагаю, всем очевидно, что белорусский авиаперевозчик приложил максимум усилий для того, чтобы как всегда выполнить свои обязательства на высоком качественном уровне. Однако произошедшее уж точно не его вина, – заключил он.  
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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