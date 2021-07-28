Новую осенне-зимнюю коллекцию 2021 года итальянский модный дом Prada представил еще в конце февраля текущего года, а вот рекламный кампейн решил показать только сейчас. Что в нем необычного – читайте в нашем материале.
Фотографом выступил британец Дэвид Симс, который уже не раз сотрудничал с известными фешен-изданиями.
Интересно, что серия снимков посвящена сразу двум коллекциям – мужской и женской. Когда знакомишься с рекламной кампанией, понимаешь, что данный шаг был сделан не с целью экономии, а смысла ради. Каждое изображение неявно является фрагментом повествования, в котором дизайнеры коллекции Миуччи Прада и Раф Симонс исследуют пробуждение чувств.
При последовательном рассмотрении эти фотографии образуют новую абстрактную историю, выражающую эмоции. Новая кампания посвящена не только внешнему виду, но и описанию эмоционального облика итальянского бренда.
Подробнее о женской коллекции сезона осень-зима – 2021 от Prada можно почитать здесь.
Фото: prada.com
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Модный Дом Prada показал рекламную кампанию коллекции осень-зима – 2021
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