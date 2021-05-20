Появилось видео, как от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

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РИА Новости

Как сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка.Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.