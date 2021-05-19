Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды. Об этом свидетельствуют данные, полученные со спутника наблюдения Земли Sentinel-1, сообщает РИА Новости.
Фото: esa.int
Согласно информации Европейского космического агентства (ЕКА), площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.
Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.
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От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг
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