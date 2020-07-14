Поступления бюджетного пакета документов на 2021 год в Парламенте ожидают осенью

Совет рассмотрел примерный график подготовки вопросов для обсуждения на очередной сессии Палаты представителей седьмого созыва.– сообщил Валерий Мицкевич.Он отметил, что из 35 законопроектов, внесенных в примерный график, четырем предстоит первое чтение, 28 – второе (включая два проекта кодексов), еще три – это рaтификации международных договоров. Зaместитель председателя Палаты представителей подчеркнул, что примерно 20 законопроектов комиссии собираются подготовить к рассмотрению в межсессионный период. То есть большинство документов к началу открытия сессии должно быть готово., – добавил вице-спикер.Он напомнил: наиболее значимым результатом весенней сессии стало принятие в первом чтении новых редакций проектов КоАП и ПИКоАП, разработанных по поручению Главы государства., – отметил Валерий Мицкевич.Во втором чтении на осенней сессии собираются рассмотреть законопроекты, которые направлены на противодействие преступной деятельности, урегулирование вопросов защиты персональных данных, совершенствование уголовного производства. В графике также поправки в законы о рекламе, о государственном регулировании торговли и общественного питания, по вопросам жилищных отношений.В центре внимания парламентариев находится совершенствование законодательного обеспечения социальной сферы. Ко второму чтению вносятся изменения в Закон "О здравоохранении", совершенствуется пенсионное законодательство. Готовятся правовые решения, направленные на более активное вовлечение инвалидов во все сферы жизнедеятельности, их интеграцию в общество, повышение личной независимости и самостоятельности. Важными Валерий Мицкевич назвал законопроекты по вопросам гражданства, хозяйственных обществ, научной, научно-технической и инновационной деятельности, сельского хозяйства, охраны и использования недр, таможенного регулирования и др.