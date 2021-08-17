Политолог: Беларусь демонстрирует высокий уровень социальной справедливости, что выгодно отличает ее от соседей

Говоря о состоявшемся 9 августа «Большом разговоре с Президентом», политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что мероприятие в очередной раз доказало: Беларусь является корпоративным государством с высоким уровнем социальной справедливости. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– [«Большой разговор с Президентом»] стал базовым разговором внутри одной большой корпорации. Это тот жанр, который не очень близок Восточной Европе и ее соседям. С одной стороны, власть в Беларуси не является сакральной, то есть нет такой фантастической дистанции между Правительством и обществом, а с другой – она все контролирует, прекрасно все понимает и является центром, который получает сигналы, пытается аккумулировать их и принимает решения в интересах корпорации. Это и отличает Беларусь. Об этом я также говорил в своем вопросе к Александру Григорьевичу. Беларусь демонстрирует высокий уровень социальной справедливости, что выгодно отличает ее от соседей. Это тот случай, когда все получается более или менее сбалансированно, – обратил внимание Кирилл Коктыш.
Вместе с тем, по словам политолога, во время «Большого разговора с Президентом» были сделаны выводы касательно того, что Беларуси необходимо продолжать двигаться вперед.
– Если бы было ощущение того, что все проблемы решены и дальше можно спокойно чего-то ожидать, это было бы тревожно. Но когда есть понимание того, что начался следующий этап и он вряд ли будет более легким, чем предыдущий, то придется все эти вещи решать, – резюмировал эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.