Политолог: Беларусь демонстрирует высокий уровень социальной справедливости, что выгодно отличает ее от соседей

, – обратил внимание Кирилл Коктыш.Вместе с тем, по словам политолога, во время «Большого разговора с Президентом» были сделаны выводы касательно того, что Беларуси необходимо продолжать двигаться вперед.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.