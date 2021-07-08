Под Калугой медсестра вместо вакцины сделала инъекцию водой

В Калужской области медсестра подменила вакцину от COVID-19 физраствором. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото из архива
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как медработник из-за нехватки второго компонента прививки от коронавируса вколола пациенту физраствор.
Инцидент произошел 26 июня в Жуковской центральной районной больнице.
Губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что пациент являлся родственником врача той же больницы. Вероятно, медсестра испугалась сообщить ему о нехватке препарата. Глава региона также уточнил, что тот день прививку все же сделали. Конфликт был исчерпан.
На данный момент медсестра находится в отпуске, а в учреждении проводится проверка. По словам губернатора, халатное отношение медперсонала к служебным обязанностям не останется безнаказанным.
Отмечается, что министру здравоохранения региона поручено провести инспекцию всех пунктов вакцинации в регионе.
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