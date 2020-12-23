Почти 650 новогодних деревьев подарили лесхозы школам. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе Минлесхоза.
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– Вот уже второй год подряд по инициативе министерства в стране проходит благотворительная акция. Ее суть в том, чтобы поддержать школы и сады, расположенные в сельской местности, небольших поселках и райцентрах, – пояснила пресс-секретарь ведомства Анастасия Докучаева. – Накануне зимних праздников лесхозы на безвозмездной основе дарят учреждениям образования новогодние деревья. Таким образом каждый ребенок, проживающий в небольших населенных пунктах, сможет ощутить настоящий дух праздника.
В этом году к акции присоединился и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр.
По данным на 23 декабря, организации отрасли передали школам и садам 648 деревьев. В Минлесхозе отмечают, что цифра эта может вырасти: чтобы получить подарок, учреждениям образования надо обратиться в ближайший лесхоз.
Фото: pixabay.com
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Почти 650 новогодних деревьев подарили лесхозы школам
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