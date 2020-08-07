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  2. По стопам ДиКаприо. Роберт Дауни-мл. спродюсирует сериал для Apple TV+

По стопам ДиКаприо. Роберт Дауни-мл. спродюсирует сериал для Apple TV+

Роберт Дауни-младший вместе с супругой Сьюзан Дауни спродюсируют сериал о детективе для стриминг-сервиса Apple TV+, пишет «Кинопоиск».

Предполагается, что звезда франшиз «Железный человек» и «Мстители» также может сыграть роль второго плана.

В основу сюжета проекта ляжет статья в журнале Toronto Life, которая рассказывает о канадском детективе, пытавшемся раскрыть старое дело в надежде прославиться, но в итоге он столкнулся с множеством трудностей, в том числе с продажными полицейскими.

В качестве сценариста выступит Адам Р. Перлман, работавший над сериалами «Хорошая жена», «Служба новостей» и «Миллиарды». Он также станет сопродюсером проекта.

В настоящее время Team Downey, основанная актером и его женой, работает над несколькими проектами. Среди них – детективный сериал HBO Max «Перри Мейсон», который недавно продлили на второй сезон, и экранизация комиксов DC «Сладкоежка», которая выйдет на Netflix.

Ранее стало известно, что Apple TV удалось подписать контракт с кинокомпанией Леонардо ДиКаприо Appian Way, который предполагает совместное производство фильмов и сериалов. В частности, актер станет одним из продюсеров сериала «Сияющие» с Элизабет Мосс в главной роли.

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По стопам ДиКаприо. Роберт Дауни-мл. спродюсирует сериал для Apple TV+
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