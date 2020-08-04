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Леонардо ДиКаприо подписал соглашение с Apple на производство фильмов и сериалов

Кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way заключила эксклюзивный контракт с Apple, который предполагает совместное производство фильмов и сериалов, пишет «Кинопоиск».

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Новое соглашение расширит сотрудничество между компаниями. Ранее они начали работу над двумя проектами – это новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где ДиКаприо сыграет с Робертом Де Ниро, и сериал «Сияющие девушки», главную роль в котором исполнит звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс.

Apple взялась за финансирование «Убийц цветочной луны» после отказа Paramount, которая сочла проект слишком дорогим. Картина обойдется в 200 млн долларов, а ее премьера пройдет одновременно на сервисе Apple TV+ и в обычных кинотеатрах.

Appian Way продюсировала несколько фильмов с ДиКаприо, среди которых «Авиатор», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший» и «Остров проклятых», а также номинированную на «Оскар» документалку «Вирунга».

Ранее также сообщалось, что Appian Way и студия In Good Company Films снимут сериал «Остров» по одноименному роману Олдоса Хаксли.


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Фото: Рейтер
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