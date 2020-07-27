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Звезда «Рассказа служанки» снимется в сериале Леонардо Ди Каприо для Apple

Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс сыграет главную роль в сериале «Сияющие» (The Shining Girls), который выйдет на Apple TV, пишет Variety.

Сюжет проекта будет основан на одноименном бестселлере Лорен Бьюкес, вышедшем в 2013 году. События в фантастическом романе развиваются в двух временных промежутках: Великой Депрессии 1930-х годов и в 1990-е. В первой сюжетной линии рассказывается о бездомном бродяге, который вынужден убивать «сияющих девушек», обладающих большим потенциалом, чтобы иметь возможность путешествовать во времени. Во второй успешная журналистка из Чикаго по имени Кирби в исполнении Мосс выживает после нападения и решает отомстить загадочному убийце.

Сценаристом и шоураннером «Сияющих» выступит Силка Луиза. В команде продюсеров значится сама Элизабет Мосс, одна из главных звезд Голливуда Леонардо Ди Каприо, а также Линдси МакМанус и Дженнифер Дэвидсон.

Сколько серий будет включать сериал, а также дата премьеры, пока неизвестны.

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Фото: Рейтер
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Звезда «Рассказа служанки» снимется в сериале Леонардо Ди Каприо для Apple
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