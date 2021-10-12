Петровский: в Польше происходит внутренний гражданский раскол, который продолжает накачиваться

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я, – считает Петр Петровский.Политолог также добавил, что сложившаяся в Польше ситуация может привести к глубокому кризису отношений Варшавы и Брюсселя, внутреннему политическому кризису в Польше и Литве, а также к санкциям между Брюсселем, Варшавой и Вильнюсом.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.