Петровский: в Польше происходит внутренний гражданский раскол, который продолжает накачиваться

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Петр Петровский.
– Мы видим, как польская и литовская сторона хотят перевести миграционный кризис, который они сами и создали, в военно-политический. Этот риск для того, чтобы заткнуть правозащитников Брюсселя. Напомню, 6 октября экс-замминистра нацбезопасности Польши Шереметьев сказал, что нужно объявить войну с Беларусью. Параллельно с этим депутат правящей фракции «Слуга Народа» Чернев объявляет, что Беларусь может напасть на Украину и ей нужно готовиться к войне. Пограничники Литвы обвиняют белорусскую сторону в стрельбе по литовцам. 8 октября уже польская пограничная служба обвиняет Беларусь в обстреле своих сотрудников. 11 октября организация ЕС по обеспечению пограничной и миграционной безопасности обвиняет литовскую сторону в нарушениях своих обязательств по беженцам и мигрантам. Параллельно в Польше проходит заседание Конституционного суда, которое признает примат национального законодательства над обязательствами Польши перед Европейским союзом. Буквально на следующий день в Польше происходят массовые митинги, чтобы, наоборот, европейское законодательство имело примат над польским. Мы видим, что в Польше происходит внутренний гражданский раскол, который продолжает накачиваться, – считает Петр Петровский.
Политолог также добавил, что сложившаяся в Польше ситуация может привести к глубокому кризису отношений Варшавы и Брюсселя, внутреннему политическому кризису в Польше и Литве, а также к санкциям между Брюсселем, Варшавой и Вильнюсом.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.