Петровский: Китай видит в Беларуси стабильного стратегического партнера

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Петр Петровский.
– Для Беларуси важно выстраивать особые отношения с Китаем как с новым центром силы. Китай помогает нашей стране и признает сотрудничество с ней не просто стратегическим проектом. Беларусь для них имиджевый партнер в Европе, таким образом КНР демонстрируют, что есть альтернатива западному пути развития, – рассуждает эксперт.
Петр Петровский добавил, что Беларусь давно работает с Китаем и, несмотря ни на какие конъюнктурные вещи, мы планомерно наращиваем собственное сотрудничество.
– Китай видит в нас стабильного стратегического партнера, от которого понятно чего ожидать. Беларусь зарекомендовала себя на протяжении многих лет, – считает Петр Петровский. – В "Великом камне" Китай создает конкретные совместные производства, которые полностью замещают немецкую технику. А нам, в свою очередь, это дает включение в инвестиционные проекты КНР, – отметил политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.