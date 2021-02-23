Заслуженный деятель науки Республики Беларусь профессор Евгений Бабосов: «Любовь к Родине нужно воспитывать с колыбели»

Академик Национальной академии наук Беларуси, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Евгений Бабосов празднует сегодня 90-летний юбилей. Одними из первых его поздравили корреспонденты нашей газеты.

Разменяв десятый десяток, ученый по-прежнему бодр и активен. Почетный директор академического Института социологии, один из основателей социологической школы как научного направления на постсоветском пространстве и сегодня продолжает педагогическую деятельность, готовит кандидатов и докторов философских и социологических наук. Они знают, что им крупно повезло: Евгений Михайлович — патриарх белорусской науки, автор более тысячи научных работ, в том числе около сотни монографий. Им написан и издан ряд учебников, признанных одними из лучших в странах СНГ. В его копилке множество регалий и наград, но он продолжает изучать реальность и творить.











Бег на длинные дистанции

В детстве он хорошо лепил из пластилина и хотел стать скульптором. Если спросить, почему не осуществил мечту, не ответит. Когда учился в БГУ имени Ленина, был чемпионом по бегу на пять тысяч метров. Сегодня, оглядываясь назад, предполагает, что не растраченная до конца энергия в спорте переросла в плодотворную научную деятельность.











Как заинтриговать студента

— Когда преподавал философию, социологию, культурологию, религиоведение в вузах, на моих лекциях студенты не скучали, — рассказывает профессор Бабосов. — Старался подавать информацию живо и интересно. На трибуне не застаивался, ходил по аудитории. Первым делом показывал студентам книгу по предмету. Писал на доске свои фамилию, имя, отчество и предупреждал, что буду читать лекции не так, как написано в книге, а в ней написано не то, что я буду говорить (смеется). И сидят — пишут. По-другому не заставишь. Заинтриговать надо! Без интриги ничего не бывает. И любви, кстати, тоже.











Рязанский парень

— Родом я из Рязани. Мой отец жил в четырех километрах от Константинова, где родился будущий поэт. Папа даже ухаживал за младшей сестрой Сергея. Было дело, хотел на ней жениться. Но судьба сложилась иначе.











Яркую картину запечатлела моя память, когда на одном из съездов ЦК ВКЛСМ в перерыве были танцы. Сначала вальс, потом фокстрот. Выходили танцевать все. А на русскую плясовую — никто. Тогда маршал обтягивал гимнастерку (китель он почему-то не носил) и шел в свои 73 года прямо в сапогах плясать вприсядку. Это было удивительное зрелище!









Черное лицо войны

Когда началась Великая Отечественная война, мне было десять лет. В то время мы жили в Грушевском поселке около Минска. Сейчас он в черте города. Помню, как немцы из зениток лупили по советским самолетам. Все внутри сжималось от страха и горечи, когда видел, как однажды попавший под обстрел самолет в один миг исчез. Подумалось: сбили, наверное. Но спустя время, мы, не найдя обломков, поняли, что ему удалось увернуться. Вот где была радость!









После войны я сразу устроился на работу — делал ящики для снарядов. Что я мог еще уметь в 14 лет? Жаль, что моя родная сестра Света не дожила до Победы. Она умерла от голода.











На чем вырастает дух?

Вся жизнь состоит из противоречий. Например, человек влюбляется. Девушка видит: красивый мужчина с симпатичным лицом, а ноги у него кривые совершенно. И что же тогда делать? Так устроено: мы воспринимаем человека в целом, не только по тому, какая на нем рубашка или часы. Об этом говорил и студентам: формируя мнение о чем-то, следует рассматривать то или иное явление всеобъемлюще.











Родники мои









Знаете, что пела мне мать? Это я сам не так давно узнал: «Мы кузнецы, и дух наш молод. Куем мы счастия ключи». Или вот еще: «Надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти».



Быть счастливым! Для этого человек приходит в мир. Это писатель Лев Толстой утверждал. А Владимир Короленко добавил: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Счастье — это достижение наивысшего блага из всех возможных, которые могут быть. Для того чтобы быть счастливым, нужно заинтересовать человека в самом себе.















В кабинете академика одна стена от потолка до пола занята книжным шкафом. Рядом письменный стол. «Здесь часто засиживаюсь за научной работой до поздней ночи, — говорит профессор. — Когда отдыхаю, люблю прилечь на диван, а рядом чтобы были художественные книги. Сегодня в очереди на прочтение Юрий Нагибин, Иван Бунин, Владимир Набоков».— Не верится, что уже 90 лет стукнуло, — признается Евгений Михайлович. — Многие спрашивают, как удается оставаться бодрым в таком возрасте. Отвечаю: возможно, это любовь к спорту. Физическая активность, видимо, отразилась на умственной деятельности.На письменном столе Евгения Михайловича стоит миниатюрный бюст поэта Сергея Есенина. Оказывается, как признался профессор, это для него своеобразная связь с малой родиной:Во время учебы в Тимирязевской аграрной академии в Москве встретил настоящую любовь, создали семью. Помню, как жили тогда на Лиственничной аллее в Москве. Отец брал меня на демонстрации. Усаживал себе на шею и говорил: «Смотри, смотри! Товарищ Сталин!» А меня на самом деле больше маршал Советского Союза Семен Буденный впечатлил. Не мог я тогда думать, что спустя время буду с ним знаком лично.— Когда отец окончил академию, поехал работать в Борисовский район, — продолжает рассказ мой собеседник. — Работал директором зооветтехникума. Мама — заведующей библиотекой. Детского сада не было. Меня оставить было не с кем. Поэтому брала меня с собой. Так я рос среди множества книг. Может быть, поэтому кто-то говорит, что Бабосов научился читать раньше, чем говорить.Отца забрали на фронт. То страшное время застыло в моей памяти неимоверным чувством голода и мыслью — только бы папа вернулся с войны. И к счастью, так и случилось. Он воевал в составе 1-го Белорусского фронта. С боями дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге в победном мае 1945-го.— Не знаю, есть ли Бог, но уверен, какая-то мощная сила держит на себе Вселенную, — говорит Евгений Михайлович. — Прежде чем возникла первая материальная частица, появилось время. Это случилось раньше, чем появилось пространство, хотя они неразрывны. А время могла придумать только какая-то сверхмогущественная сила.Теперь многие спрашивают, как правильно нынче разговаривать с молодежью. Отвечаю: чтобы успешно вести диалог с подрастающим поколением, нужно быть прежде всего откровенным, ничего не скрывать. Вот, например, мы говорим со студентами о любви. Спрашивает одна студентка: «Как Иммануил Кант относился к женщинам?» Я ей рассказал, что он был очень педантичен во всем, в том числе и в межличностных отношениях. Ровно в пять вечера выходил из дома и шел по Кенигсбергу (теперь Калининград). Наручные часы тогда были не у всех. По нему люди сверяли время: прошел Кант, значит, уже 17:00. Философ считал, чтобы достичь какой-то цели, нужно быть педантичным в ее осуществлении. А еще иметь волю. Ведь достижение цели всегда наталкивается на препятствие. Чтобы была воля и ты знал, как преодолеть трудности, нужен интеллект. В интеллекте оставляют свой отпечаток и математика, и физика, и другие науки, а также самая абстрактная теория, но по глубине самая мощная — философия.— На чем основана идеология белорусского государства? На патриотизме! Любовь к Родине необходимо воспитывать с пеленок, от младенческой колыбели.На прощание Евгений Михайлович желает любимой газете «СБ. Беларусь сегодня», которую выписывает еще со студенческих лет, больше интересных событий и благодарных подписчиков, напевает: «Я желаю счастья вам!» — и добавляет: «Главное в жизни — вера в лучшее. Вот что важно с точки зрения духовного развития человека! А счастье не падает с неба, а создается человеком — для себя, для близких и для Родины».