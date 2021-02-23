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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Заслуженный деятель науки Республики Беларусь профессор Евгений Бабосов: «Любовь к Родине нужно воспитывать с колыбели»

Период раздумий

Академик Национальной академии наук Беларуси, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки Евгений Бабосов празднует сегодня 90-летний юбилей. Одними из первых его поздравили корреспонденты нашей газеты.

Разменяв десятый десяток, ученый по-прежнему бодр и активен. Почетный директор академического Института социологии, один из основателей социологической школы как научного направления на постсоветском пространстве и сегодня продолжает педагогическую деятельность, готовит кандидатов и докторов философских и социологических наук. Они знают, что им крупно повезло: Евгений Михайлович — патриарх белорусской науки, автор более тысячи научных работ, в том числе около сотни монографий. Им написан и издан ряд учебников, признанных одними из лучших в странах СНГ. В его копилке множество регалий и наград, но он продолжает изучать реальность и творить.


Бег на длинные дистанции

В кабинете академика одна стена от потолка до пола занята книжным шкафом. Рядом письменный стол. «Здесь часто засиживаюсь за научной работой до поздней ночи, — говорит профессор. — Когда отдыхаю, люблю прилечь на диван, а рядом чтобы были художественные книги. Сегодня в очереди на прочтение Юрий Нагибин, Иван Бунин, Владимир Набоков».

В детстве он хорошо лепил из пластилина и хотел стать скульптором. Если спросить, почему не осуществил мечту, не ответит. Когда учился в БГУ имени Ленина, был чемпионом по бегу на пять тысяч метров. Сегодня, оглядываясь назад, предполагает, что не растраченная до конца энергия в спорте переросла в плодотворную научную деятельность.



— Не верится, что уже 90 лет стукнуло, — признается Евгений Михайлович. — Многие спрашивают, как удается оставаться бодрым в таком возрасте. Отвечаю: возможно, это любовь к спорту. Физическая активность, видимо, отразилась на умственной деятельности.

Как заинтриговать студента

— Когда преподавал философию, социологию, культурологию, религиоведение в вузах, на моих лекциях студенты не скучали, — рассказывает профессор Бабосов. — Старался подавать информацию живо и интересно. На трибуне не застаивался, ходил по аудитории. Первым делом показывал студентам книгу по предмету. Писал на доске свои фамилию, имя, отчество и предупреждал, что буду читать лекции не так, как написано в книге, а в ней написано не то, что я буду говорить (смеется). И сидят — пишут. По-другому не заставишь. Заинтриговать надо! Без интриги ничего не бывает. И любви, кстати, тоже.


Рязанский парень

На письменном столе Евгения Михайловича стоит миниатюрный бюст поэта Сергея Есенина. Оказывается, как признался профессор, это для него своеобразная связь с малой родиной:

— Родом я из Рязани. Мой отец жил в четырех километрах от Константинова, где родился будущий поэт. Папа даже ухаживал за младшей сестрой Сергея. Было дело, хотел на ней жениться. Но судьба сложилась иначе.



Во время учебы в Тимирязевской аграрной академии в Москве встретил настоящую любовь, создали семью. Помню, как жили тогда на Лиственничной аллее в Москве. Отец брал меня на демонстрации. Усаживал себе на шею и говорил: «Смотри, смотри! Товарищ Сталин!» А меня на самом деле больше маршал Советского Союза Семен Буденный впечатлил. Не мог я тогда думать, что спустя время буду с ним знаком лично.

Яркую картину запечатлела моя память, когда на одном из съездов ЦК ВКЛСМ в перерыве были танцы. Сначала вальс, потом фокстрот. Выходили танцевать все. А на русскую плясовую — никто. Тогда маршал обтягивал гимнастерку (китель он почему-то не носил) и шел в свои 73 года прямо в сапогах плясать вприсядку. Это было удивительное зрелище!


Черное лицо войны

— Когда отец окончил академию, поехал работать в Борисовский район, — продолжает рассказ мой собеседник. — Работал директором зооветтехникума. Мама — заведующей библиотекой. Детского сада не было. Меня оставить было не с кем. Поэтому брала меня с собой. Так я рос среди множества книг. Может быть, поэтому кто-то говорит, что Бабосов научился читать раньше, чем говорить.

Когда началась Великая Отечественная война, мне было десять лет. В то время мы жили в Грушевском поселке около Минска. Сейчас он в черте города. Помню, как немцы из зениток лупили по советским самолетам. Все внутри сжималось от страха и горечи, когда видел, как однажды попавший под обстрел самолет в один миг исчез. Подумалось: сбили, наверное. Но спустя время, мы, не найдя обломков, поняли, что ему удалось увернуться. Вот где была радость!


Отца забрали на фронт. То страшное время застыло в моей памяти неимоверным чувством голода и мыслью — только бы папа вернулся с войны. И к счастью, так и случилось. Он воевал в составе 1-го Белорусского фронта. С боями дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге в победном мае 1945-го.

После войны я сразу устроился на работу — делал ящики для снарядов. Что я мог еще уметь в 14 лет? Жаль, что моя родная сестра Света не дожила до Победы. Она умерла от голода.


На чем вырастает дух?

— Не знаю, есть ли Бог, но уверен, какая-то мощная сила держит на себе Вселенную, — говорит Евгений Михайлович. — Прежде чем возникла первая материальная частица, появилось время. Это случилось раньше, чем появилось пространство, хотя они неразрывны. А время могла придумать только какая-то сверхмогущественная сила.

Вся жизнь состоит из противоречий. Например, человек влюбляется. Девушка видит: красивый мужчина с симпатичным лицом, а ноги у него кривые совершенно. И что же тогда делать? Так устроено: мы воспринимаем человека в целом, не только по тому, какая на нем рубашка или часы. Об этом говорил и студентам: формируя мнение о чем-то, следует рассматривать то или иное явление всеобъемлюще.


Теперь многие спрашивают, как правильно нынче разговаривать с молодежью. Отвечаю: чтобы успешно вести диалог с подрастающим поколением, нужно быть прежде всего откровенным, ничего не скрывать. Вот, например, мы говорим со студентами о любви. Спрашивает одна студентка: «Как Иммануил Кант относился к женщинам?» Я ей рассказал, что он был очень педантичен во всем, в том числе и в межличностных отношениях. Ровно в пять вечера выходил из дома и шел по Кенигсбергу (теперь Калининград). Наручные часы тогда были не у всех. По нему люди сверяли время: прошел Кант, значит, уже 17:00. Философ считал, чтобы достичь какой-то цели, нужно быть педантичным в ее осуществлении. А еще иметь волю. Ведь достижение цели всегда наталкивается на препятствие. Чтобы была воля и ты знал, как преодолеть трудности, нужен интеллект. В интеллекте оставляют свой отпечаток и математика, и физика, и другие науки, а также самая абстрактная теория, но по глубине самая мощная — философия.

Родники мои

— На чем основана идеология белорусского государства? На патриотизме! Любовь к Родине необходимо воспитывать с пеленок, от младенческой колыбели.


Знаете, что пела мне мать? Это я сам не так давно узнал: «Мы кузнецы, и дух наш молод. Куем мы счастия ключи». Или вот еще: «Надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти».

Быть счастливым! Для этого человек приходит в мир. Это писатель Лев Толстой утверждал. А Владимир Короленко добавил: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Счастье — это достижение наивысшего блага из всех возможных, которые могут быть. Для того чтобы быть счастливым, нужно заинтересовать человека в самом себе.



На прощание Евгений Михайлович желает любимой газете «СБ. Беларусь сегодня», которую выписывает еще со студенческих лет, больше интересных событий и благодарных подписчиков, напевает: «Я желаю счастья вам!» — и добавляет: «Главное в жизни — вера в лучшее. Вот что важно с точки зрения духовного развития человека! А счастье не падает с неба, а создается человеком — для себя, для близких и для Родины».



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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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