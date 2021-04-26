Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом сообщает РБК.
Режиссер картины Хлоя Чжао удостоилась награды в номинации «Лучшая режиссура». Напомним, ранее она уже получала аналогичную награду.
Главную роль в картине исполнила актриса Фрэнсис МакДорманд, она также получила награду за лучшую женскую роль. У МакДорманд уже было две статуэтки «Оскара» за лучшую женскую роль. Впервые актриса получила эту награду за роль в фильме «Фарго» в 1997 году, во второй раз – в 2018 году за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Земля кочевников» рассказывает историю 60-летней вдовы Ферн, которая, потеряв работу, отправляется путешествовать по Америке в фургоне в поисках сезонного заработка.
За награду в категории «Лучший фильм» в этом году боролись восемь картин: «Звук металла» (режиссер Дариус Мардер), «Иуда и черный мессия» (Шака Кинг), «Минари» (Ли Айзек Чун), «Суд над чикагской семеркой» (Аарон Соркин), «Девушка, подающая надежды» (Эмиральд Феннел) и «Отец» (Флориан Зеллер).
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"Оскар" за лучший фильм достался "Земле кочевников"
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