Орда: изменения в Конституцию дают страховку от недопустимых для белорусов подходов в экономике и соцсфере

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время совместного заседания руководящих органов Федерации профсоюзов, БРСМ и объединения ветеранов. В мероприятии приняли участие также представители республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" и благотворительного фонда Алексея Талая.





– Сегодня со стороны Запада идет очень агрессивное навязывание нашему народу, стране ложных, чуждых нам ориентиров. Причем во всех сферах – от культуры, истории, социальной сферы до экономики. Мы все видим, как они пытаются разрушить традиционный институт семьи. Как стараются переписать историю и правду о Великой Отечественной войне. И уже говорят, что это чуть ли не наши деды и прадеды напали на них с войной. Если этому не поставить заслон, мы понимаем, к чему это может привести. Далеко за примерами ходить не надо. В некоторых странах уже сегодня фактически введен запрет на празднование Дня Победы и в открытую поддерживается нацизм. Для нас, белорусов, это фактически предательство нашей памяти, – подчеркнул Михаил Орда.

По его мнению, белорусам пытаются навязать западную модель экономики, где в приоритете не человек, а бизнес и деньги, предлагают отказаться от социальных программ, сократить поддержку многодетных, перевести медицину в платный формат и так далее.

– Для нас, белорусов, все это неприемлемо. Поэтому в предложенных изменениях Конституции заложены механизмы, которые дают надежную страховку от подобных подходов в экономике и социальной сфере. Это, в первую очередь, положения о сохранении социального курса государства, поддержке наиболее уязвимых категорий людей – семей с детьми, инвалидов, пожилых людей, создании условий для развития каждого человека. Это очень важно, поскольку еще раз подчеркивает, что, несмотря на все сложности и все преобразования, которые будут в дальнейшем, социальная ориентированность политики и экономики останется одним из главных векторов государства, – отметил Михаил Орда.

Профсоюзы выступают за эти направления общего дальнейшего развития. Также профсоюзы поддерживают тезис проекта Конституции о необходимости сохранения исторической правды о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне.

По словам Михаила Орды, совместно с ветеранами, молодежью на протяжении многих лет проводится работа в этом направлении. Эта тема находит отклик у большинства белорусов.

– Всю правду о тех трагических событиях, о том, как наши прадеды и деды защищали свою Родину, надо сохранить и передать нашим детям. Это общая позиция всех конструктивных, патриотически настроенных общественных объединений. Поэтому сегодня мы действуем с ними в одном ключе и вместе работаем над сохранением того, что дорого каждому белорусу – наших традиций как в истории, культуре, так и в социальной сфере, – уверен председатель ФПБ.