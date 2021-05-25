Нутрициолог объяснила, как приучить ребенка к правильному питанию

Каким должен быть правильный детский рацион, рассказала нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрицологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная на своем YouTube-канале.
Эксперт обратилась к популярному выводу многих исследований и отметила, что 70% пищевых привычек ребенка зависят от его семьи. Ошибочно полагать, что детский режим питания зависит от садика или школы.
- Ответственность в этом вопросе - на родителях. Они отвечают, что, когда и где будут кушать их дети. Родители должны регулировать режим питания. Неправильно доказывать, что ребенок должен съедать все, что есть в тарелке, даже если пища ему не нравится, - обозначила она.
Первое, что посоветовала делать специалист для формирования здоровых отношений ребенка с едой, это не класть в тарелку любимые и нелюбимые продукты. Таким образом мальчик или девочка могут вовсе отказаться есть все, что им предлагают. Эксперт не рекомендует использовать еду как вознаграждение и поощрять сладким.
Самой глобальной родительской ошибкой Ксения Черная назвала то, что они приучают детей кушать в компании гаджетов, за просмотром мультфильмов. В таком случае не может идти речи о чувстве насыщения и развитии вкусовых рецепторов.
Эксперт рассказала, каким должен быть рацион у детей дошкольного и младшего школьного возраста. По ее словам, в день это должно быть три полноценных приема пищи и два перекуса.
- Состав основных блюд - белки, жиры и углеводы. Но что именно вы будете выбирать в качестве микронутриентов, зависит от того, какой образ жизни ведет ваш ребенок. Не обязательно следить за нормой калорий, если ваш ребенок кушает цельные продукты (то, что создала природа). Например, вы предлагаете ему яблоко или грушу, вместо фруктового пюре в пакетах, или гречку или рис вместо пшеничного батона с сахаром. Полуфабрикаты в виде колбас вы также не используете: заменяете на свежую рыбу или птицу, - объяснила Ксения Черная.
Она перечислила, из чего должны состоять основные блюда:
Белок
К животному белку относятся яйца, рыба, морепродукты, мясо, субпродукты и птица. К растительному - бобовые, некоторые семена и злаки (гречка и киноа).
Жиры
Яйца, жирная рыба, молочные и кисломолочные продукты, масла, орехи, семена и авокадо.
Углеводы
Все злаки, овощи, зелень фрукты и ягоды.
Говоря о перекусах, нутрицолог отметила, что они не должны быть в виде печенья и сока, бутерброда с колбасой, булочки и молока. В качестве альтернативы специалист предложила орехи, фруктовые смузи, вафли на ореховой или кексы на кокосовой муке. Ксения Черная призвала не приучать детей к рафинированным углеводам: в будущем это может привести к развитию различных заболеваний.
Фото: pixabay.com
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Нутрициолог объяснила, как приучить ребенка к правильному питанию
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