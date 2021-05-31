Новые креативные дизайнеры Trussardi, коллаборация Uniqlo и Майко Курогучи и закрытие Red Valentino: что нового произошло в моде за неделю

1. Uniqlo показал коллаборацию с японским дизайнером Майко Курогучи

Фото:

uniqlo.com

Фото:

uniqlo.com

Фото:

uniqlo.com

2. Закрытие Red Valentino

Фото:

valentino.com

3. Fendi представил мини-версию сумки Peekaboo ISeeU

Фото:

fendi.com

Фото:

fendi.com

4. adidas и Marimekko создали коллекцию для тренировок

Фото:

marimekko.com

Фото:

marimekko.com

5. Новые креативные дизайнеры Trussardi

Фото:

trussardi.com

Последние несколько сезонов дизайнеры многих брендов держат уверенный курс на создание практичных вещей, которые можно было бы носить как дома, так и за его пределами. Ничего личного, просто тренд на практичность в пандемию. Эта идея и стала ключевой, когда японский бренд Uniqlo объявил о коллаборации с дизайнером Майко Курогучи.В новой коллекции представлены модели нижнего белья, а также джемперы, блузки, платье с встроенным бра, свободные трикотажные брюки и многое другое.Цветовая палитра включает черный, белый, бежевый и коричневый оттенки. Помимо этого, при создании линейки использовался инновационный материал AIRism и трикотажная вязка 3D Knit.Курогучи подчеркнула, что хотела создать коллекцию для здорового и счастливого образа жизни, именно поэтому линейка пропитана комфортом и эстетикой.Коллаборация будет доступна на сайте бренда этим летом.Не так давно итальянский модный Дом Valentino объявил о большом решении, влияющем на его дальнейшее развитие, а именно: он закрывает свою вторую линию Red Valentino, которая создавала коллекции для молодежи. Но не спешите расстраиваться, сделает он это только к 2024 году.Данное решение официальные представители бренда объяснили тем, что теперь Valentino хочет больше сосредоточиться на основных коллекциях и кутюрье.Однако и это не все новости, которыми удивляет дом. Теперь они, начиная с 2022 года, откажутся от использования натурального меха в своих коллекциях.Генеральный директор Valentino Якопо Вентурини отметил, что отказ от меха соответствует ценностям компании. На данный момент они находятся в активном поиске альтернативных материалов, использование которых не нанесет вреда окружающей среде.К слову, ранее от использования меха отказались такие бренды, как Alexander McQueen и Balenciaga.В прошлом году итальянский модный дом Fendi выпустил сумку Peekaboo ISeeU. Дизайн аксессуара оказался настолько удачным, что модель вмиг стала популярной. Теперь бренд представил мини-версию культовой сумки.Новинка может быть выполнена из гладкой кожи или зернистой Selleria. Помимо короткой ручки, в дополнение к сумке идет съемный длинный ремешок. Аксессуар представлен в черном, белом и светло-коричневом цвете. Модель украшает фурнитура теплого золотистого оттенка.Сумка Peekaboo ISeeU Small уже представлена на официальном сайте бренда. Стоимость модели – 2900 евро.Спортивный бренд adidas объявил о новой коллаборации. На этот раз его партнером стала финская марка Marimekko. Какая получилась коллекция, рассказываем в нашем материале.В линейке представлена одежда для тренировок: приталенные футболки, топы, легинсы, купальники, юбки и широкие брюки. Около 30 предметов одежды украшены красочными принтами из архивов Marimekko: Laine («Волна») 1965 года и Räsymatto («Тряпичный коврик») 2009-го.При производстве коллекции дизайнеры отдали предпочтение инновационным и экологичным материалам: например, переработанному полиэстеру полотняного переплетения Primegreen, текстилю на основе переработанных морских отходов Primeblue, а также ткани Aeroready, которая впитывает влагу.Коллаборация adidas X Marimekko поступит в продажу уже с 1 июня. Цены на одежду варьируются 28 до 180 долларов.Стало известно, кто станет новым креативным директором итальянского модного дома Trussardi. А точнее, их будет двое – это основатели и дизайнеры берлинского бренда GmbH Серхат Ишик и Бенджамин Александр Хусеби.Вакантное место в Trussardi освободилось еще в 2018 году, когда его покинула Гайя Труссарди, правнучка основателя.Теперь курировать все моменты, связанные с дизайном, визуальным контентом и брендингом, переосмысливая историю модного дома и его «огромный нераскрытый потенциал» будут Ишик и Хусеби.Их дебют состоится осенью, в рамках Недели женской моды сезона весна-лето –2022. При этом они продолжат создавать коллекции для своего бренда GmbH.