Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома CRISPR/Cas9

Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье создали систему редактирования генома CRISPR/Cas9, которую иногда называют "ножницами ДНК, которые чинят гены". Ее могут использовать для редактирования генов животных и человека, например для удаления ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, при лечении диабета, лейкемии, шизофрении.В текущем году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого, лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон.В минувшем году премию получили американец Джон Гуденоф, британец Стэнли Уиттинхэм и японец Акира Ёсино "за разработку литий-ионных батарей".