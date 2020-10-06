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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр служит надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез – за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета, пишет ТАСС


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Общая теория относительности предсказывает, что черные дыры – космические объекты с огромным гравитационным притяжением – действительно существуют. Однако даже создатель этой теории – Альберт Эйнштейн – не верил в это. В 1965 году будущий нобелиат Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно существуют и детально описал их строение.

Научные достижения двух других лауреатов – Андреа Гез и Райнхарда Генцеля – связаны со сверхмассивным объектом в центре нашей Галактики, который астрономы называют Стрелец А* (стрелец а со звездочкой). Этот объект представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 млн раз, ее окружает облако из раскаленного газа.

Для оптических телескопов Стрелец А* невидим, о его существовании ученые узнали по очень "яркому" радиоизлучению, а затем подтвердили его существование, зафиксировав излучение и в других спектрах. Научные группы, которые возглавляли Гез и Генцель, придумали, как можно разглядеть этот объект сквозь облака газа.

"Открытия лауреатов этого года распахнули новые горизонты в изучении компактных и сверхмассивных объектов. При этом они до сих пор оставляют множество вопросов, которые ждут ответов и мотивируют будущие исследования. Причем эти вопросы касаются не только их внутренней структуры, но и того, как проверить теорию тяготения в экстремальных условиях вблизи черной дыры", – прокомментировал присуждение глава Нобелевского комитета Дэвид Хэвиленд.

В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон.

В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз – "за теоретические открытия в физической космологии", а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело – "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".
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Фото: РЕЙТЕР
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