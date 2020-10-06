Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Общая теория относительности предсказывает, что черные дыры – космические объекты с огромным гравитационным притяжением – действительно существуют. Однако даже создатель этой теории – Альберт Эйнштейн – не верил в это. В 1965 году будущий нобелиат Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно существуют и детально описал их строение.Научные достижения двух других лауреатов – Андреа Гез и Райнхарда Генцеля – связаны со сверхмассивным объектом в центре нашей Галактики, который астрономы называют Стрелец А* (стрелец а со звездочкой). Этот объект представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 млн раз, ее окружает облако из раскаленного газа.Для оптических телескопов Стрелец А* невидим, о его существовании ученые узнали по очень "яркому" радиоизлучению, а затем подтвердили его существование, зафиксировав излучение и в других спектрах. Научные группы, которые возглавляли Гез и Генцель, придумали, как можно разглядеть этот объект сквозь облака газа., – прокомментировал присуждение глава Нобелевского комитета Дэвид Хэвиленд.В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон.В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз – "за теоретические открытия в физической космологии", а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело – "за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды".