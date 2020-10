Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Гепатит C – это вирусное заболевание, которое чаще всего поражает печень. По данным ВОЗ, в мире от хронического гепатита C страдает около 71 млн человек. Эффективного лекарства от гепатита C ученые пока не создали, они еще ведут исследования в этом направлении, пишет ТАСС Возбудитель болезни – вирус гепатита C – открыли лишь в 1989 году. Открытия Ольтера, Райса и Хоутона сыграли важную роль в этом. Ольтер вместе со своими коллегами из Национальных институтов здоровья США исследовал случаи гепатита у больных, которые подверглись переливанию крови. Ученые показали, что кроме уже известных гепатита А и гепатита В есть еще одна похожая на них болезнь. Неизвестный тогда возбудитель мог передавать ее шимпанзе. Болезнь назвали гепатитом "ни А, ни В".Майкл Хоутон работал над выделением генетической основы этого неизвестного вируса. Из образцов крови зараженных шимпанзе и людей Хоутон с коллегами выделили фрагменты РНК-вируса и после дальнейшего анализа выяснили, что тот принадлежит к семейству Flavivirus. Его назвали вирусом гепатита С.Заслуга Чарльза Райса заключалась в дальнейшем исследовании генетической структуры открытого вируса. Вместе с коллегами из Вашингтонского университета в Сент-Луисе он выделил в геноме патогена участок, который играл важную роль в его размножении. Этот и другие результаты работы Райса окончательно доказали, что в заражении перенесших переливание крови пациентов неизвестной болезнью виноват только лишь вирус гепатита С.Открытие вируса гепатита С – это веха в борьбе с вирусными заболеваниями, пишет Нобелевский комитет в пресс-релизе. Оно позволило создать высокочувствительные методы анализа крови, которые устранили риск заражения при переливании. Открытие также дало старт созданию эффективных препаратов от гепатита С, отметили эксперты.Майкл Хоутон родился в Великобритании. Окончил Университет Восточной Англии в 1972 году, в 1977 году защитил докторскую диссертацию по биохимии в Королевском колледже Лондона. Сейчас преподает в Университете Альберты в Канаде. У Хоутона множество наград, среди которых – медаль Роберта Коха. Хоутон является автором более 200 научных работ.Харви Олтер родился в 1935 году в Нью-Йорке (США), окончил Рочестерский университет. С начала 1970-х годов работал в отделениях трансфузиологии (этот раздел медицины занимается переливаниями крови) Национальных институтов здоровья США в Бетесде. В 2000 году за свои открытия при исследовании гепатита получил премию Альберта Ласкера, удостоен медали Министерства здравоохранения США "За выдающуюся службу".Чарльз Райс родился в 1952 году в Сакраменто (США). В 1981 году он получил докторскую степень в Калифорнийском технологическом университете. В 1995 году стал профессором Калифорнийского университета. В 2001 году начал преподавать в Университете Рокфеллера в Нью-Йорке, где по 2018 год также возглавлял центр по изучению гепатита C. Райс – член Национальной академии наук США, он также удостаивался медали Роберта Коха и премии Альберта Ласкера.За присуждение награды отвечает Нобелевская ассамблея стокгольмского Каролинского института, в которую входят 50 профессоров института. Рабочий орган ассамблеи – Нобелевский комитет. Он состоит из пяти или шести человек, которых ассамблея выбирает из своих членов на три года. Несколько раз в год ассамблея собирается для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата.Номинировать на премию имеют право ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине и по химии, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.