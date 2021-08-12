"Никакой самоуспокоенности быть не должно" – Лукашенко о заболеваемости COVID-19 в Беларуси

На сегодняшнем совещании в Витебском районе по вопросу разработки противовирусных вакцин Глава государства поинтересовался темпами заболеваемости коронавирусом:



– Как обстоят дела с ковидом в стране? Как лечим? Какой результат? Сразу хочу предупредить: никакой самоуспокоенности быть не должно. Это точно так, как в политике. «Протестуны» там и прочее… Волны эти схлынули, но успокаиваться нельзя. Вы видите, что нас теребят со всех сторон… От министра здравоохранения я жду принципиальной оценки действий руководителей регионов и столицы в этом плане – по обеспеченности лекарствами, медицинским персоналом, больничными койками, кислородом (помните, совсем недавно происшествие в России, когда 11 человек или больше умерли от недостатка кислорода?) по реабилитации, восстановлению тяжелых пациентов, соблюдению выработанных мероприятий.



Александр Лукашенко поинтересовался, можем ли мы сейчас оценить уровень ожидаемой к осени заболеваемости COVID-19 в Беларуси и готовы ли мы к возможному новому витку пандемии, если она будет.