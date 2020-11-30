Компания Xiaomi готовит к выходу новую версию фирменной оболочки MIUI. Однако не все пользователи моделей получат следующее обновление, сообщает РИА Новости.
Разработчики планируют представить новую версию MIUI 13 уже во втором квартале 2021 года. Именно тогда и начнется ее бета-тестирование. Отмечается, что в оболочке ожидаются изменения в интерфейсе, улучшения анимации и плавности картинки, а также и совершенно новые функции.
Обновление получат смартфоны 2019–2020 годов, однако популярные Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2, Poco F1, Redmi Note 8 и другие модели могут остаться без MIUI 13. Предполагается, что лишь некоторые смартфоны все-таки получат обновление, однако при этом продолжат работать на старой версии Android.
Напомним, что MIUI является одной из наиболее популярных оболочек для операционной системы Android. Первая версия программного обеспечения вышла в 2010 году, за год до того, как был представлен первый смартфон от Xiaomi Mi 1.
Фото: pixabay.com
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Названы смартфоны Xiaomi, которые не получат обновление MIUI 13
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