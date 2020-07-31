Назван симптом дефицита витамина D, который часто игнорируют

gettyimages.com

В NHS отмечают, что внезапная необъяснимая усталость часто объясняется нехваткой витамина D., – рекомендовали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.По словам врачей, недостаток витамина D – явление распространенное. Дефицит наблюдается примерно у миллиарда людей во всем мире.Эксперты обращают внимание, что усталость также часто объясняется употреблением алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Если вы перестали их пить и вам не стало лучше (а также вы спите достаточно и не нервничаете по пустякам), то, скорее всего, в организме есть недостаток витамина D.К другим частым признакам дефицита витамина относятся боль в костях, мышечная слабость и частые смены настроения.