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Назван симптом дефицита витамина D, который часто игнорируют

Есть один распространенный симптом дефицита в организме важного витамина, на который многие не обращают внимание. О нем рассказали специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), пишет Express.

В NHS отмечают, что внезапная необъяснимая усталость часто объясняется нехваткой витамина D.

gettyimages.com

«Чувство усталости люди испытывают часто, объясняя это плохим сном и стрессами. Но если нет явной причины, и вы вдруг попутно начинаете чувствовать головную боль, головокружение, дискомфорт в мышцах (ноющую боль), то нужно обратиться к врачу», – рекомендовали в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

По словам врачей, недостаток витамина D – явление распространенное. Дефицит наблюдается примерно у миллиарда людей во всем мире.

Эксперты обращают внимание, что усталость также часто объясняется употреблением алкоголя и напитков, содержащих кофеин. Если вы перестали их пить и вам не стало лучше (а также вы спите достаточно и не нервничаете по пустякам), то, скорее всего, в организме есть недостаток витамина D.

К другим частым признакам дефицита витамина относятся боль в костях, мышечная слабость и частые смены настроения.

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