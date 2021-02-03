Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu составил рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Появился новый лидер, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Первое место в рейтинге AnTuTu получил iQOO 7 с 728 784 баллами, который затмил и сдвинул на вторую позицию лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Оба гаджета работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.
Третью и четвертую позиции по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. Замкнул пятерку прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.
Интересно, что среди смартфонов среднего ценового сегмента первое место занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов). За его производительность несет ответственность процессор MTK Dimensity 820.
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Назван самый мощный смартфон начала 2021 года
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