Назван самый мощный смартфон начала 2021 года

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Первое место в рейтинге AnTuTu получил iQOO 7 с 728 784 баллами, который затмил и сдвинул на вторую позицию лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Оба гаджета работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.Третью и четвертую позиции по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. Замкнул пятерку прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.Интересно, что среди смартфонов среднего ценового сегмента первое место занял Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 баллов). За его производительность несет ответственность процессор MTK Dimensity 820.