Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам

В Нацбанке подчеркнули, что основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, которые предусматривает постановление № 176, носят технический характер.– добавили в Нацбанке. Что это значит? По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. Что касается ежемесячно котируемых валют, ситуация следующая: официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.– уточнили в Нацбанке.Кроме того, постановлением № 176 армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.