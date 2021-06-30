Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам

Национальный банк внес технические изменения в порядок установления официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 22 июня 2021 года №176, сообщили sb.by в управлении информации и общественных связей регулятора.
В Нацбанке подчеркнули, что основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. Изменения, которые предусматривает постановление № 176, носят технический характер.
«В связи с переходом на применение Международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете и финансовой отчетности банков, а также в целях обеспечения единообразия в подходах к формированию бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и статистической отчетностей, с 1 января 2022 г. изменяется дата вступления в силу официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам», – добавили в Нацбанке. Что это значит? По отношению к ежедневно котируемым валютам, согласно новому порядку, официальные курсы будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. Что касается ежемесячно котируемых валют, ситуация следующая: официальные курсы белорусского рубля будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.
«Кроме того, в связи с тем, что международными финансовыми организациями в настоящее время официально не определяются и, соответственно, нигде не публикуются перечни свободно конвертируемых и ограниченно конвертируемых валют, Национальный банк Беларуси также прекращает установление и обновление соответствующих перечней», – уточнили в Нацбанке.
Кроме того, постановлением № 176 армянский драм исключается из списка ежемесячно котируемых иностранных валют и включается в список иностранных валют, официальные курсы белорусского рубля по отношению к которым устанавливаются ежедневно.
Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года.
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Нацбанк скорректировал порядок установления курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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